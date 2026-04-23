Marc Márquez se quita presión y no se ve como favorito al título: "Tenemos que darle la vuelta"

Alberto Cercós García 23 ABR 2026 - 14:13h.

Marc Márquez hace balance de la temporada y augura un fin de semana complicado ante Aprilia

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Marc Márquez llega al Gran Premio de Jerez con un importante perfil bajo. Aún recuperándose de su aparatosa caída en el último fin de semana en Austin, el piloto catalán habla sin tapujos de no verse como uno de los favoritos ya no solo para esta carrera sino para la lucha por el título. Márquez es consciente de la superioridad que actualmente tiene Aprilia con sus cuatro pilotos y que en Ducati aún no han dado el paso adelante que se esperaba. Aún así, el trazado español se antoja como una plaza clave para que el dominio de Marco Bezzecchi y Jorge Martín llegue a su fin. Márquez, por su parte, buscará una victoria 100 en el Mundial que se le sigue resistiendo. Eso sí, el español es consciente de que pasar de no subir al podio en ninguna de las tres carreras a la victoria... es un paso muy importante, pero se conformaría con subir por primera vez a ese podio en domingo.

A nivel físico, Marc Márquez llega a Jerez en mejores condiciones. "Me ha venido muy bien insistir más en el trabajo de gimnasio que en el de moto. Ir en moto no se olvida de un día para otro, pero sí hay que mejorar los puntos débiles que vimos en las tres primeras carreras. Llego a un nivel óptimo para competir al máximo. El punto débil en las otras carreras fue la evolución del fin de semana, que iba a peor. Hemos ganado algo de resistencia y bastante fuerza, y creo que eso me ayudará. Quiero que se hable más de mis resultados que de mi físico, pero soy yo quien debe conseguirlo con mi trabajo", cuenta en ElDesmarque.

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El objetivo del fin de semana y el favoritismo

Para Márquez, tanto él como Ducati llegan a Jerez conscientes de que no son favoritos ni para ganar el fin de semana ni en la lucha por el título. "Hemos aprovechado estas tres semanas para mejorar los puntos débiles. No estoy de acuerdo en lo del favoritismo: el favorito es quien lideró todas las vueltas del domingo. Bezzecchi está en un estado de forma increíble y Aprilia lo está demostrando con varios pilotos. Fernández ganó la primera carrera, pero sobre todo Ogura, Martín y Bezzecchi están luchando por el podio en cada carrera. Nosotros tenemos que darle la vuelta a la situación. Como piloto, esperas algo extra de los ingenieros, y ellos esperan lo mismo de ti. Tenemos que ayudarnos mutuamente para dar ese paso adelante y competir por las victorias", apunta el catalán.

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Y es que Marc terminaría el Gran Premio de Jerez satisfecho si sube al podio el domingo. "Intentaremos dar un paso más, que significa estar en el podio. Aún no lo he conseguido en domingo, y ese es el primer objetivo. La gente quiere una victoria en Jerez y sería muy bonito, pero el objetivo realista es el podio. No me siento obligado a ganar, aunque siempre existe esa necesidad de demostrar. Nos gustaría lograrlo, pero hay que ser realistas. La primera parte de la temporada ha sido irregular, así que para encontrar regularidad primero hay que conseguir podios. A partir de ahí, construir para lograr futuras victorias", zanja.