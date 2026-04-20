Así ha sido el escalofriante accidente del rally de Córdoba que ha dejado una víctima mortal

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 ABR 2026 - 11:30h.

El vehículo dio varias vueltas de campana y fue directo hacia la zona de espectadores

El Audi más revolucionario de la historia es de 1980 y cambió el mundo del motor para siempre

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Un espectador de 25 años ha fallecido en el rally de Córdoba (Argentina) después de que un coche de la competición perdiera el control en una curva y se saliera del trazado impactando así contra el público. El vehículo, pilotado por Didier Arias y Héctor Núñez, volcó y dio numerosas vueltas de campana, por lo que los conductores no pudieron hacer nada. Además, una mujer de 40 años y su hija resultaron heridas, aunque están fuera de peligro. El suceso ocurrió en el tramo Giulio Cesare y obligó a suspender la prueba.