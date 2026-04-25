La picardía de Marc Márquez para evitar que Fabio Di Giannantonio le siguiera: "Estaba mareando"

Alberto Cercós García 25 ABR 2026 - 12:21h.

Marc Márquez se las sabe todas, y en la clasificación del GP de Jerez lo volvió a demostrar: su estrategia ante Di Giannantonio

El espíritu de Luis Salom sigue muy presente y su club de fans no le olvida

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En la actual MotoGP, cualquier detalle cuenta. Eso lo sabe Marc Márquez a la perfección, y en la clasificación del Gran Premio de Jerez se ha demostrado. El piloto de Ducati ha logrado su primera 'pole' de la temporada. Lo ha hecho gestionando a la perfección todos los puntos importantes. Con unas condiciones muy complicadas en la pista andaluza por culpa de la lluvia, Márquez supo atacar en el momento indicado para marcar el tiempo más rápido de la jornada. Para ello tuvo que esforzarse al máximo y mejorar a un Johann Zarco que le puso las cosas muy difíciles. Pero Marc, a veces, es mucho Marc. Y en Jerez ha demostrado que tiene muchos recursos para que nadie le pise los talones.

Durante toda la clasificación, Márquez ha ido gestionando la temperatura de sus neumáticos de la mejor manera posible. Con unas condiciones muy complejas de la pista, tener a punto los neumáticos es algo complicado. Es por ello que el catalán debatió consigo mismo qué hacer durante los últimos instantes de la clasificación. En mente solo tenía una cosa: lograr su primera 'pole' del 2026 y empezar a recortarle distancia a Marco Bezzecchi, el líder del Mundial. Dicho y hecho.

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Marc Márquez y su estrategia para hacer la 'pole'

Pero no ha sido tan fácil como parece, menos aún teniendo que lidiar con rivales como Fabio Di Giannantonio. En las clasificaciones, muchos pilotos hacen la de seguir la estela de otro. Márquez lo hace varias veces. Está permitido y no pasa nada. Pero hay momentos en los que el perseguido no quiere el rol. Y ahí es cuando aparece la picardía de los pilotos. Márquez, en el tramo final de la clasificación, se percató que Di Giannantonio estaba justo detrás suyo. El catalán entró a boxes y el italiano le siguió; pero la estrategia de Marc fue clara: hizo el amago de parar, pero no paró. Descolocó a DiGia, quien sí se detuvo en su box, y Márquez pudo salir a pista sin tener la 'presión' de sentir a alguien detrás suyo.

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"Las condiciones han ayudado. Ayer, en seco, Álex estaba un paso por delante de todos, estábamos en las mismas opciones varios pilotos. En agua tienes que fluir un poco más sin exagerar y empujar tanto, y ahí me encuentro más cómodo. Quería hacer dos vueltas lentas para bajar la temperatura de los neumáticos, he visto que Di Giannantonio estaba mareando, y que quedaba 4:30, por lo que preferido dar dos vueltas fuera, aunque con una me ha valido. Tendremos que ver en carrera, que dicen que será seco, y entender cuál es nuestro nivel. La sprint será una cosa y la carrera larga, otra", explicaba Márquez tras lograr su primera 'pole' del curso.