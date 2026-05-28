Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 12:18h.

Marc Márquez está ya en Mugello, esperando el 'APTO' del Doctor Charte

Marc Márquez reaparecerá en Mugello con un objetivo claro: remontar para luchar por el Mundial

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Marc Márquez ya se encuentra en Mugello para disputar el Gran Premio de Italia, apenas unas semanas después de sufrir una lesión que obligó a Ducati a frenar temporalmente su actividad en pista. Márquez sufrió una fractura en el pie derecho durante una caída en la 'sprint' de Le Mans y tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una doble intervención, una en el pie y otra en el hombro derecho. A pesar de ello, el ocho veces campeón del mundo ha acelerado su recuperación con el objetivo de volver cuanto antes a la lucha por el campeonato.

Durante los últimos días, el entorno de Ducati se mostró optimista con la evolución física del piloto catalán. Márquez superó una primera revisión médica favorable antes de viajar a Italia y todavía debe recibir el “fit to race” definitivo en el propio circuito de Mugello. Desde el equipo han insistido en mantener la prudencia debido a la exigencia física del trazado italiano, aunque las sensaciones del piloto han sido positivas en su proceso de rehabilitación. "El proceso de recuperación está avanzando según lo previsto; en estos días he vuelto a entrenar con normalidad y estaré en pista sobre todo para probar mis sensaciones reales y mis condiciones físicas a los mandos de la Desmosedici GP", explicaba el propio Márquez en una comunicación de Ducati.

"Ambas intervenciones quirúrgicas han ido bien, pero procedemos con todas las precauciones necesarias y con las últimas revisiones médicas en pista. Mugello es un circuito increíble, también muy exigente, pero el apoyo de todos los ducatistas será un impulso extra de motivación para hacerlo bien", añadía el catalán.

La llegada de Marc Márquez a Mugello

La imagen que más llamó la atención a su llegada al paddock fue precisamente la bota protectora que llevaba en el pie lesionado, una protección ortopédica que evidencia que la recuperación todavía continúa pese a su intención de competir este fin de semana. El vídeo publicado por la cuenta oficial de MotoGP en 'X' mostró a Márquez caminando por Mugello con aparente normalidad, aunque todavía protegido para evitar riesgos en la zona afectada.

Su presencia en el circuito representa un mensaje de confianza tanto para Ducati como para sus aficionados, que esperan verle de nuevo sobre la Desmosedici en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario.