Esto tiene que hacer Marc Márquez para luchar por su décimo título de MotoGP

Alberto Cercós García 20 MAY 2026 - 17:01h.

Con 16 citas aún por delante, las aspiraciones de Marc Márquez siguen intactas pese a estar a 85 puntos del liderato

Jorge Martín pide perdón por su enfado con Aprilia y lanza un contundente dardo a MotoGP: "Hay que recapacitar"

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La temporada de Marc Márquez ha entrado en un momento decisivo antes incluso de llegar al ecuador del campeonato. El piloto español continúa recuperándose de las dos lesiones sufridas en Le Mans y su presencia en Mugello sigue siendo una incógnita. En Ducati no quieren asumir riesgos innecesarios y todo dependerá de cómo evolucione físicamente en los próximos días. La situación, evidentemente, complica sus opciones de pelear por el Mundial, sobre todo porque ahora mismo se encuentra a 85 puntos del liderato de MotoGP.

Sin embargo, el campeonato todavía está lejos de estar sentenciado. El Gran Premio de Catalunya dejó una sensación clara dentro del paddock: Aprilia perdió una gran oportunidad para dejar muy tocado a Márquez. Ni Jorge Martín ni Marco Bezzecchi consiguieron marcharse de Barcelona con una ventaja mucho mayor. Entre errores, problemas durante el fin de semana y resultados lejos de la perfección, ambos pilotos dejaron escapar puntos importantes en un momento clave de la temporada. Y eso mantiene abierta la pelea.

Las cuentas de Marc Márquez para luchar por el título

El actual formato del Mundial también juega a favor del piloto español. Después de seis Grandes Premios disputados, todavía quedan 16 citas por delante. Teniendo en cuenta que cada fin de semana reparte un máximo de 37 puntos entre 'sprint' y carrera larga, siguen quedando 592 puntos en juego. Incluso aunque Márquez no pudiera correr en Mugello, todavía habría margen matemático suficiente para pensar en una remontada seria durante la segunda mitad del campeonato. En MotoGP, una mala racha de dos carreras puede cambiar completamente la clasificación.

La gran cuestión ahora pasa por saber cómo volverá Márquez cuando reciba el alta definitiva. Más allá de ganar carreras, necesitará recuperar terreno poco a poco y evitar errores. Para recortar los 85 puntos que le separan del liderato tendría que descontar algo más de cinco puntos por Gran Premio hasta final de temporada, una cifra asumible para un piloto acostumbrado a las remontadas y a manejar la presión en momentos límite. Además, Ducati sigue teniendo una de las motos más competitivas de la parrilla en ritmo de carrera, un factor que podría resultar decisivo si Aprilia continúa mostrando la irregularidad vista en Catalunya.

Por eso, aunque la situación parece muy complicada a corto plazo, dentro del campeonato nadie da por descartado a Márquez. Mientras queden más de 500 puntos por disputarse y sus rivales no logren encadenar fines de semana perfectos, el sueño del décimo título seguirá vivo.