Ducati explica la hoja de ruta de Marc Márquez: un reconocimiento médico clave para saber si llega a Mugello

Alberto Cercós García 20 MAY 2026 - 09:57h.

Davide Tardozzi da una de las claves para el regreso de Marc Márquez a MotoGP

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Todavía con el susto en el cuerpo tras todo lo vivido en el Gran Premio de Catalunya, el Mundial de MotoGP descansa una semana para recobrar fuerzas antes de llegar a Italia. Con Álex Márquez ya en casa y con Johann Zarco dirección Francia, la recuperación de ambos se antoja larga y compleja. Pero son los propios pilotos los que no bajan los brazos y ya piensan en volverse a subir a una moto. Como Marc Márquez. El vigente campeón vivió desde la lejanía todo lo que sucedía en Montmeló. "Hoy solo puedo dar gracias", posteaba el catalán al saber que su hermano Álex estaba bien. Ahora los Márquez se ayudarán mutuamente para regresar cuanto antes al Mundial, aunque lo que es seguro es que Marc volverá antes.

Todo hace indicar a que Marc Márquez podría hacer acto de presencia en el próximo Gran Premio de Italia, en Mugello. Si bien aún tiene una semana y media por delante para seguir recuperándose, su fractura en el quinto metacarpiano no debería suponer ningún problema y el haber quitado un tornillo del hombro le tendría que ayudar a no notar molestias en el nervio radial. Con todo ello, únicamente hace falta diferentes revisiones médicas para que tenga el 'APTO' para correr. Al menos, eso indican desde Ducati.

La hoja de ruta de Márquez y sus opciones de Mundial

El caos vivido en Montmeló tiene una parte algo positiva para Márquez. Y es que sus rivales por el título, sobre todo Jorge Martín y Marco Bezzecchi, no sumaron todos los puntos que hubieran querido. Es por ello que Márquez sigue en una situación algo complicada, pero con mucho margen para recuperar el terreno perdido. Verle en Mugello podría significar el inicio de su remontada particular, pero la realidad que explican desde Ducati es que aún es pronto para saber si llegará a Italia o no.

"No sabemos si correrá en Mugello. Esta semana se someterá a otro reconocimiento médico y ya veremos. Lo importante es que regrese en buenas condiciones. Luego iremos carrera a carrera. Ahora mismo, lo único que importa es su salud, tanto mental como física", confesaba Davide Tardozzi en Sky Sports desde Montmeló.

Tras el Gran Premio de Catalunya, Marc Márquez está noveno en el Mundial de MotoGP con tan solo 57 puntos. Su distancia respecto a Bezzecchi, quien sigue liderando la clasificación, es bastante amplia. Y es que el italiano de Aprilia suma ya 142 puntos. Esos 85 puntos de diferencia podrían parecer muchos, pero teniendo en cuenta todo lo que queda por delante, que cada fin de semana se reparten 37 unidades y conociendo perfectamente el potencial de un Márquez al 100%... nadie debería darle por muerto.