Alberto Cercós García 27 MAY 2026 - 09:47h.

Tras varias semanas lesionado, Marc Márquez recupera la sonrisa y vuelve para el GP de Italia

Ducati explica la hoja de ruta de Marc Márquez: un reconocimiento médico clave para saber si llega a Mugello

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Marc Márquez reaparecerá en Mugello con un objetivo claro: remontar para luchar por el Mundial. El piloto de Ducati Lenovo viajará este jueves a Italia con la intención de recibir el 'APTO' médico definitivo por parte de los doctores del campeonato y volver así a subirse a la Desmosedici después de perderse el Gran Premio de Cataluña. La caída sufrida en la 'sprint' de Le Mans alteró por completo su dinámica en el momento más delicado de la temporada y adelantó una cirugía para arreglar las molestias en el hombro derecho. Tras superar un nuevo paso por quirófano, Mugello aparece ahora como una prueba física, mental y competitiva para medir si el ocho veces campeón todavía está en disposición de cambiar el rumbo del campeonato.

La lesión en el pie derecho llegó en el peor momento posible. Márquez venía construyendo un campeonato mucho más inteligente que explosivo, dosificando riesgos y entendiendo que en 2026 el Mundial no se ganará únicamente a base de victorias, sino evitando fines de semana vacíos. Precisamente por eso dolió tanto el accidente de Le Mans: no solo le obligó a pasar por el proceso de recuperación, sino que rompió una inercia positiva que le había permitido acercarse a los líderes del campeonato tras un inicio irregular. Su ausencia en Montmeló amplió todavía más la distancia en la general y dejó una sensación evidente en el paddock: sin continuidad física, el proyecto de Márquez para volver a ser campeón queda inevitablemente condicionado.

Las aspiraciones de Marc Márquez en 2026

Sin embargo, Mugello también representa una oportunidad estratégica. El circuito italiano favorece históricamente a Ducati y eso juega a favor de un Márquez que, desde su llegada al entorno de Borgo Panigale, ha demostrado una adaptación cada vez más natural a la moto italiana. El trazado exige estabilidad en frenada, confianza en curvas rápidas y capacidad para gestionar aceleraciones largas, tres aspectos en los que el español había dado un paso adelante antes de lesionarse. La gran incógnita no será tanto el ritmo a una vuelta, donde siempre encuentra recursos competitivos, sino su resistencia física durante todo el fin de semana. Después de varias semanas sin competir, cualquier molestia en cambios de dirección o frenadas agresivas puede marcar la diferencia entre pelear por el podio o limitar daños.

Aun así, dentro de su box mantienen intacta la convicción de que el Mundial sigue abierto. Márquez sabe que el calendario todavía ofrece margen y que, si logra encadenar varias carreras consecutivas sin contratiempos, puede volver a entrar en la pelea antes del tramo decisivo del verano. Su experiencia en remontadas imposibles es precisamente lo que impide descartarlo. En Ducati consideran que, más allá de los puntos perdidos, el factor diferencial sigue siendo su capacidad para crecer bajo presión y elevar el nivel cuando el campeonato se endurece. Por eso Mugello no se interpreta solo como una reaparición médica: es el inicio de una segunda temporada para un piloto que todavía se niega a renunciar al Mundial.