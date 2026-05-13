Alberto Cercós García 13 MAY 2026 - 10:30h.

Marc Márquez vivió un duro fin de semana en Le Mans y el comunicar a Ducati sus problemas en el hombro fue lo más complicado

Marc Márquez roza las lágrimas al confirmar su fractura en el pie y un problema oculto en su hombro: no estará en Montmeló

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Marc Márquez volvió a sentir la parte más amarga del deporte. Tras un inicio nada positivo para sus intereses, una nueva lesión en el pie derecho hizo que el piloto tirase de sinceridad para contar lo que realmente le pasaba. Porque más allá de la espectacular volada que sufrió en la 'sprint' de Le Mans, Márquez tenía guardado un gran secreto: había programado una nueva cirugía para después del Gran Premio de Montmeló. El motivo de dicha operación era su 'querido' hombro derecho. En este caso, Márquez explicó que uno de los tornillos que tenía, tras la caída en Indonesia en 2025, se movió y empezó a punzar el nervio radial. Una molestia que solo notaba en MotoGP y que terminaba, normalmente, con él fallando por culpa del dolor. A ese ajuste tocaba sumarle la fractura del quinto metacarpiano del pie derecho sufrida en Le Mans. Un 2x1 en quirófano que ya ha superado.

Las lágrimas de Márquez explicando ante los medios su situación recordaba claramente a momentos de antaño. "Competir de esta manera no es la adecuada. ¿Puedo ir rápido? Sí, porque la cabeza me va rápida y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. Pero no puedo ser de manera constante. Cuando hay un problema de nervio, pues lo sabes, falla cuando menos te lo esperas", explicaba en DAZN. Con Marc rozando las lágrimas en directo y confirmando su ausencia en Montmeló, las cábalas para saber si podrá volver en Mugello y luchar este 2026 por el Mundial son una incógnita. Lo que sí es una realidad es que Márquez está cada vez más limitado físicamente.

Marc Márquez, desolado con su equipo en Ducati

Hasta ahora solo se había visto la parte pública, a Marc hablando con los diferentes medios y explicando su situación. Pero ahora, gracias al 'Inside' de Ducati, se puede ver cómo el piloto español reunió a su equipo y confesó algo que ni ellos mismos sabían. Con muy pocas imágenes, la emoción y desolación de Márquez traspasa cualquier pantalla. Con lágrimas en los ojos y casi sin pronunciar palabra, el catalán habló: "No os había dicho nada... Es cierto que esto no está funcionando".

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Su hombro derecho, el que tantos dolores de cabeza le ha dado en los últimos años, volvía a la carga. Claramente solo su círculo más cercano sabía que existía una operación programado para la semana que viene, por lo que la confesión de Márquez ante su equipo es aún más emocionante. Su cara lo dice todo. La tristeza e impotencia de ver cómo este 2026 no estaban saliendo las cosas como el año pasado.

Ya operado y en casa recuperándose, Márquez pone el foco en volver en el próximo Gran Premio de Mugello.