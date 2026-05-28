Marc Márquez recibe el 'APTO' para disputar los libres en Mugello

Alberto Cercós García 28 MAY 2026 - 15:33h.

Marc Márquez pasa un primer reconocimiento médico en Mugello pero su presencia en las carreras aún no está asegurada

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Marc Márquez tiene un primer visto bueno por parte de los médicos de MotoGP para disputar este viernes los primeros entrenamientos del Gran Premio de Italia, en Mugello. Tras perderse lo acontecido en Montmeló y tras pasar de nuevo por quirófano, el piloto de Ducati vuelve al Mundial con la clara intención de recuperar sensaciones. A momento de ahora, Márquez no piensa en otra cosa que no sea el estar cómodo encima de la moto. Nada de resultados ni de título. A fin de cuentas, su presencia en las carreras de sábado y domingo sigue en el aire: una vez termine la jornada de viernes, con la FP1 y la Practice, los médicos de MotoGP le examinarán de nuevo.

"Estoy aquí, que ya es mucho. Vengo un poco a eso, a seguir con mi recuperación. A ver qué tal va encima de la moto, que es lo importante. Vamos a trabajar estas carreras que vienen para disfrutar en un futuro, que es el objetivo principal", contaba un sonriente Márquez a DAZN tras salir del Centro Médico en Mugello. "La remontada que tengo que afrontar es el crear mi futuro, volver a sentirme bien, volver a sentir que puedo pilotar una MotoGP al máximo nivel, porque como lo hacía estas primeras carreras era inviable. Lo estaba sacando, pues porque lo estaba sacando y no sé cómo, a ramalazos, por eso no era constante, pero ahora estoy en la remontada de mi físico", añade en declaraciones recogidas por MARCA.

Marc Márquez y su maltrecho hombro derecho

"Si quiero pensar en el Mundial, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo, con lesiones, que siempre puede pasar, que sales a pista y siempre hay el riesgo, y siempre aprietas a lo que sientes, pero tengo que ser muy consciente de dónde estoy y dónde quiero llegar", reflexiona Márquez.

Un Marc que es totalmente consciente de todo lo que ha pasado con su hombro. Y es que son unas 6-7 operaciones centradas en esa parte del cuerpo. "He sido capaz de poder adaptar estos cuatro años a lo que llegaba mi físico. Voy muy fino, intento que la moto no se mueva, pero eso ha sido una adaptación. Lo que pasa es que necesitas un nivel mínimo para poder luchar en la máxima categoría. Es ahí donde estoy trabajando para sentirme bien, coger un nivel mínimo de físico en este brazo derecho para que pueda pilotar al máximo nivel y poder competir", zanja.