Alberto Cercós García 30 MAY 2026 - 15:31h.

Raúl Fernández gana su primera 'sprint' en MotoGP, con Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio en el podio

Álex Márquez cuenta de primera mano cómo fue su espeluznante caída en Montmeló: "Me di cuenta de la suerte que había tenido"

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Él se lo ha guisado y él se lo ha comido. Raúl Fernández se estrena por todo lo alto ganando su primera 'sprint' en MotoGP. El piloto madrileño le ha ganado la partida a Jorge Martín en una carrera marcada por una intensa salida y unos primeros giros muy donde los múltiples adelantamientos han destacado por encima de otra cosa. Marc Márquez había salido de manera magistral, pero el ritmo de sus rivales le ha hecho 'bajar' hasta una meritoria quinta posición. Con Raúl y Jorge en las dos primeras posiciones de la 'sprint', cabe resaltar también la tercera posición de Fabio Di Giannantonio y la cuarta de Marco Bezzecchi.

Había salido muy bien Marc, pasando de cuarto a primero en la primera curva. Pero Raúl Fernández, Jorge Martín, Diogo Moreira y Fabio Di Giannantonio adelantaron al piloto catalán durante el primer giro. Hubo hasta un toque entre Márquez y Martín en esa primera curva. A fin de cuentas, Márquez no aspiraba a dar un altísimo nivel. Y es que el de Ducati es muy consciente de cuál es su condición física y que una nueva caída no podía concederse bajo ningún concepto. Aún así, luchó con Marco Bezzecchi y Diogo Moreira durante la 'sprint', adelantando en su momento al brasileño para cerrar una quinta posición que sabe a gloria.

Raúl Fernández, a otro nivel

Mientras Márquez tenía su particular batalla, las Aprilia ponían el 'foco' en la victoria. El duelo Fernández-Martín hacía otra vez acto de presencia, tal y como pasó en Montmeló hace dos semanas. En esta ocasión, los dos pilotos madrileños actuaron de mejor manera y ambos pudieron terminar. Si bien es verdad que Raúl no le dejó ningún tipo de opción a Martín, el del Trackhouse dominó por completo la carrera. Y por atrás, Di Giannantonio se consolidaba en la tercera posición mientras pilotos como Franco Morbidelli o Enea Bastianini se iban al suelo.

Las tres últimas vueltas fueron agónicas, al menos en cuanto a los tiempos de los dos primeros. Con Raúl Fernández siendo el líder durante toda la 'sprint', pero con Jorge Martín acercándose cada vez más. Poco a poco, el de Aprilia le iba comiendo terreno; sin embargo, el #25 supo aguantar las embestidas de Martín respondiendo con velocidad y corroborando tener un ritmo fuerte. Primera victoria del madrileño en 2026, su primera 'sprint' y puñetazo sobre la mesa para él, demostrando que tiene nivel más que suficiente para estar en MotoGP el curso que viene.

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