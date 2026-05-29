Alberto Cercós García 29 MAY 2026 - 14:09h.

Marc Márquez ya tiene el visto bueno de los médicos para disputar el GP en Mugello pero él pide calma

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Marc Márquez arrancó el Gran Premio de Mugello con un mensaje claro para quienes ya le colocan entre los favoritos para pelear por el Mundial de MotoGP. El piloto español completó la primera sesión de entrenamientos libres en el trazado italiano dejando sensaciones positivas, pero también evidenciando que todavía está lejos de encontrarse al 100% físicamente. Después de varias semanas marcadas por la lesión sufrida tras su caída en Le Mans, el de Cervera afronta el fin de semana con prudencia y sin marcarse objetivos demasiado ambiciosos.

En la FP1 se pudo ver a un Márquez competitivo en determinados tramos, especialmente cuando encontraba ritmo con neumáticos usados, aunque sin asumir riesgos innecesarios. Mugello es uno de los circuitos más exigentes del calendario y cualquier problema físico se multiplica entre las rápidas curvas enlazadas y las fuertes frenadas del trazado italiano. Por eso, el piloto de Ducati quiere gestionar esfuerzos y crecer poco a poco durante el fin de semana, consciente de que el verdadero reto pasa por acumular kilómetros y recuperar sensaciones sobre la moto tras un periodo complicado.

Marc Márquez, con el 'APTO' de MotoGP

Desde el entorno del piloto ya se advertía antes del inicio del Gran Premio que la idea era ir “de menos a más”. Márquez llega a Italia después de una lesión que le obligó a parar y que ha condicionado su preparación física durante las últimas semanas. Aun así, el nueve veces campeón del mundo no quiso perderse una de las citas más especiales del campeonato y decidió probarse desde este mismo viernes para evaluar cómo responde su cuerpo en condiciones reales de competición. Más allá de los tiempos, el objetivo principal pasa por recuperar confianza y resistencia encima de la Desmosedici.

El propio Márquez ha explicado tras bajarse de la moto cuál es su situación actual y pidió calma respecto a las expectativas generadas alrededor de su regreso. "El médico me ha dicho que estoy 'FIT', pero tengo que ir valorando durante las sesiones a ver qué tal va evolucionando. De momento estamos encima de la moto, pero lógicamente con seguridad porque que no se puede mover nada. He venido aquí a entrenar, a acumular vueltas y a seguir creciendo esos músculos que han estado tanto tiempo parados. Clínicamente no hay ninguna contradicción para que pueda ser contraproducente, pero tengo que ir viendo durante el fin de semana. Estamos en Mugello, uno de los circuitos más físicos del campeonato", explica en DAZN.