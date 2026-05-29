Marc Márquez supera con buenas sensaciones la primera gran prueba en Mugello y recibe el 'APTO' definitivo

Alberto Cercós García 29 MAY 2026 - 12:27h.

Marc Márquez suepera con nota la FP1 y ya se prepara para la Practice en Mugello

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Marc Márquez ya ha dado el primer paso en su regreso a la competición tras la última lesión sufrida hace apenas unas semanas. El piloto español volvió este viernes al circuito de Mugello, uno de los trazados más exigentes del calendario de MotoGP, y lo hizo con una sensación general positiva después de completar la FP1 sin grandes contratiempos físicos. La jornada estaba marcada en rojo para el de Cervera, no solo por el desafío físico que suponía volver a pilotar en un circuito tan rápido, sino también porque era la primera vez que se subía a su Ducati en un fin de semana oficial tras el parón obligado por su nuevo paso por quirófano. El resultado final, 15º en la tabla de tiempos, quedó en un segundo plano ante las buenas señales mostradas durante la sesión.

El contexto no era sencillo para Márquez. Su última lesión había vuelto a sembrar dudas sobre su continuidad en plena temporada, especialmente por el desgaste acumulado que viene arrastrando desde hace años. Después de perderse parte del trabajo reciente y llegar con pocas referencias físicas, el nueve veces campeón del mundo afrontaba Mugello casi como una prueba médica sobre ruedas. Desde primera hora se vio a un piloto prudente, intentando recuperar sensaciones poco a poco y sin asumir riesgos innecesarios. La prioridad no era el cronómetro, sino comprobar cómo respondía el cuerpo después de varias semanas complicadas y medir hasta dónde podía forzar encima de la moto italiana.

De menos a más y con la Practice en el 'foco'

Durante la FP1 se pudo apreciar claramente esa evolución progresiva. Márquez entró varias veces al box para revisar datos y realizar ajustes junto a su equipo, aunque sin aparentes problemas importantes. De hecho, una de las imágenes más comentadas del entrenamiento fue verle caminar con una ligera cojera, reflejo evidente de que todavía no está al 100% físicamente. Sin embargo, encima de la Ducati fue creciendo con el paso de las vueltas. Sus primeros giros estuvieron lejos de los mejores registros, pero poco a poco comenzó a aumentar el ritmo y terminó la sesión con tiempos mucho más competitivos. La diferencia con los pilotos de cabeza todavía es considerable, aunque las sensaciones dentro del equipo fueron mucho mejores de lo esperado antes de empezar el día.

Ahora toda la atención se centra en la Practice de la tarde, donde llegará el primer examen serio del fin de semana. Será ahí donde se vea realmente si Márquez puede pelear por entrar directamente en la Q2 o si todavía necesita tiempo para recuperar ritmo competitivo. Más allá del resultado, el simple hecho de completar la primera sesión en Mugello sin sobresaltos ya supone una pequeña victoria personal para el piloto español. El trabajo físico continuará siendo clave durante todo el Gran Premio, pero este viernes dejó una conclusión clara: Marc Márquez ha vuelto a subirse a su Ducati y, pese a las molestias evidentes, las primeras sensaciones han sido bastante esperanzadoras. Tan buenas han sido las sensaciones que los médicos ya le han dado el 'APTO' definitivo para lo que resta de Gran Premio.