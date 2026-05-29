Alberto Cercós García 29 MAY 2026 - 10:44h.

Jorge Martín recuerda cómo fue su accidentado Gran Premio en Montmeló, con caída en los test

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El Gran Premio de Catalunya en Montmeló dejó uno de los fines de semana más caóticos que se recuerdan en MotoGP. Caídas constantes, banderas rojas y varios pilotos pasando por el centro médico marcaron una prueba convertida en una auténtica carrera de supervivencia. En medio del caos, Jorge Martín fue uno de los grandes protagonistas negativos del fin de semana, acumulando hasta seis caídas entre entrenamientos, sprint, carrera y el test posterior. El madrileño terminó el Gran Premio muy tocado físicamente, con esguinces y múltiples golpes, en una cita donde las difíciles condiciones del asfalto y la falta de grip pusieron al límite a toda la parrilla.

La imagen más preocupante llegó durante los test oficiales del lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando Martín sufrió una durísima caída en la curva 7 que obligó a detener la sesión con bandera roja. El piloto de Aprilia fue evacuado en ambulancia y trasladado al hospital tras sufrir fuertes dolores en el codo izquierdo y la pierna derecha, aunque las pruebas descartaron fracturas. El accidente culminó un auténtico calvario para el campeón de 2024, que reconoció haber vivido uno de los fines de semana más duros de su carrera deportiva en Montmeló.

Jorge Martín se llevó un buen susto a 200km/h

“Me siento bien. Fue una caída realmente innecesaria, estaba probando unas piezas pequeñas, pero se me fue de delante a 200 km/h. Fue una caída fea. Gracias a Dios estoy bien, sin fracturas en los huesos, porque fue una con la que te rompes huesos, así que fue un buen test para mi cuerpo para entender que estoy bien. Tengo alguna lesión de ligamentos en mi pie, pero espero que mañana no me moleste mucho", explicaba ya desde Mugello el piloto madrileño.

"Le Mans fue Le Mans, Barcelona fue Barcelona. En Mugello empezamos de cero, es mi primera vez aquí con la Aprilia. Sé que la base de puesta a punto es realmente buena, así que ahora empezamos aquí y veremos qué camino tomamos, pero tengo bastante confianza, porque es un buen circuito para mí y espero luchar por un podio, lo que estaría muy bien", añadía.