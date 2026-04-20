El Sevilla FC negoció con Javi Calleja para el banquillo

Álvaro Borrego 20 ABR 2026 - 19:09h.

El madrileño fue una de las opciones para suplir a Matías Almeyda, pero finalmente se optó por García Plaza: "Les deseo lo mejor"

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Javier Calleja pudo ser hace unas semanas nuevo entrenador del Sevilla FC. El madrileño de 47 años, con experiencia en otros clubes de LALIGA como Villarreal, Oviedo, Alavés o Levante, terminó en noviembre su andadura en el Al Riyadh de Arabia Saudí y su nombre estuvo sobre la mesa de la comisión deportiva para suplir la salida de Matías Almeyda. Hubo negociaciones entre las partes, como él mismo reconoció, pero finalmente tanto Antonio Cordón como Del Nido Carrasco terminaron optando por la incorporación de Luis García Plaza.

Sobre ello ha hablado Javier Calleja en su entrevista para el diario Marca. El entrenador reconocía esas negociaciones con el Sevilla FC, al que habría ido encantado, pero finalmente el club priorizó la opción de García Plaza: "Sí, es cierto que surgió la opción de poder ir al Sevilla hace unas semanas. Hubo conversaciones con la directiva, pero finalmente se decidieron por otra opción y no hay nada que lamentar. Estamos muy contentos de que un club como el Sevilla se fijase en nosotros. Les deseo lo mejor".

Javier Calleja también hizo alusión a su sorpresiva salida de Arabia Saudí: "Teníamos la tranquilidad de que estábamos haciendo un gran trabajo: íbamos decimosegundos en la tabla cuando nos cesaron con un equipo cuyo objetivo era la permanencia. No fue un motivo deportivo. Al final, nosotros llegamos de la mano del director deportivo que comenzó la temporada, el presidente se peleó con él y luego quiso prescindir de todo lo que tenía que ver con su etapa. Por eso terminamos nuestra aventura allí. Estoy muy contento de lo que vivimos. Fue una experiencia espectacular. A nivel de vida estuvimos muy a gusto, y también fue una forma distinta de trabajar, de vivir y de sentir el fútbol. Hemos conocido una de las ligas que más está creciendo en el mundo y ojalá podamos volver, porque es una competición que va a dar mucho que hablar. En general, la experiencia fue muy positiva".