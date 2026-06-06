Kimi Antonelli se lleva la 'pole' en Mónaco, en otro ridículo de Aston Martin con Fernando Alonso

Alberto Cercós García 06 JUN 2026 - 17:13h.

Kimi Antonelli logra su cuarta 'pole' del 2026 y sigue con la flechita para arriba hasta en Mónaco

Ferrari hipoteca su presente y su futuro: 100 millones entre Leclerc y Hamilton

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En una clasificación llena de sorpresas en Mónaco, el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, se hizo con una espectacular 'pole' (la cuarta de la temporada) gracias a una vuelta magistral en su último intento, dejando sin respuesta a sus rivales y confirmando su enorme talento. A su lado partirá Max Verstappen, segundo; mientras que Lewis Hamilton completó una sólida actuación para acabar tercero. La gran decepción fue para Charles Leclerc, que parecía tener ritmo para luchar por la pole ante su afición, pero sufrió un pinchazo justo cuando afrontaba una vuelta rápida decisiva y tuvo que conformarse con la cuarta posición.

La jornada también dejó un sonoro fracaso español: Fernando Alonso protagonizó una clasificación para el olvido y saldrá penúltimo en las estrechas calles del Principado; Carlos Sainz, por su parte, tampoco encontró el ritmo necesario y arrancará desde la duodécima plaza.

Kimi Antonelli, el favorito en el Principado

Pasan las carreras y da igual el contexto o el circuito: Kimi Antonelli está ahí. En Mónaco todos apuntaban a Ferrari y, concretamente, a Charles Leclerc. Sin embargo, a la hora de la verdad, el piloto italiano de Mercedes ha sacado un tiempo inesperado y que le sirve para estar de nuevo en el foco. Ya no solo se trata de su cuarta 'pole' en este 2026, sino que Antonelli continua demostrado que hay que tomarle bien en serio.

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En Ferrari se llevan las manos a la cabeza. Porque eran los favoritos para estar en primera línea. Dominaron el viernes por completo y las sensaciones eran extraordinarias. Pero en Mónaco, los errores se pagan caro. Leclerc pinchó en el momento más importante de la sesión, en plena vuelta rápida. Ahí pudo cambiar radicalmente todo el panorama, y es que una 'pole' de Leclerc, en su casa, hubiera significado un punto de inflexión en clave Ferrari y en clave Mundial. Max Verstappen también ha logrado un notable tiempo, volviendo a la primera línea de la parrilla.

Y la cruz la vuelven a sacar los de Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll saldrán este domingo último y penúltimo. Un resultado nefasto en un fin de semana donde el optimismo era máximo. Se esperaba un paso adelante y se ha dado justo lo contrario. Las dudas, aún con Adrian Newey presente, aumentan con dureza.

Así ha quedado la parrilla del GP de Mónaco