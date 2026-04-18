Pepe Jiménez Sevilla, 18 ABR 2026 - 17:47h.

Antonio Cordón 'se aparta' de las críticas de Matías Almeyda

El trabajo de Antonio Cordón, criticado en el Sevilla

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No está siendo, ni mucho menos, el estreno esperado por Antonio Cordón. El director de fútbol del Sevilla está viviendo un primer año lleno de críticas, de mensajes difíciles de entender -e incluso de explicar- y de enormes lagunas en su planificación y aunque José María del Nido Carrasco le defiende públicamente, el todavía encargado en materia de fichajes blanquirrojos, ya se mueve en el mercado.

Siempre insistió en que no saldría del Sevilla hasta cumplir su objetivo, pero la situación, en este Sevilla tan inestable, podría cambiar de un día a otro. Porque según cuenta Matteo Moretto, son varios clubes de Arabia, México e incluso su exequipo, el Mónaco, estarían interesados en su situción ante lo que se percibe desde fuera del Sánchez-Pizjuán.

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El director de fútbol no es ajeno al proceso de compra que se vive actualmente en el club y aunque él ya trabajó con Five Eleven, parece tener la espalda cubierta ante posibles cambios en la dirección deportiva del club.

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Antonio Cordón y la alargada sombra de Monchi

Esta información aparece, además, con la figura de Monchi siempre observando. A pesar de que el de San Fernando ha repetido en multitud de ocasiones que no es el momento de volver al Sevilla, es evidente que, mientras esté sin equipo, el público hispalense siempre le va a mirar con buenos ojos.

La llegada de un nuevo Consejo, un posible descenso o incluso un acuerdo entre las partes, podría abrir la puerta a Antonio Cordón para marcharse del Sevilla... ¿y a una nueva etapa de Monchi en el Sánchez-Pizjuán?