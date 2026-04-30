Lo que se juega la Real Sociedad en Sevilla y en el final de LALIGA: pruebas, mercado y millones

Ángel Cotán 30 ABR 2026 - 10:18h.

El equipo donostiarra, pendiente de varios jugadores y de ingresos

España avanza por la plaza extra Champions a la espera de Alemania y los bonus

Compartir







La Real Sociedad tardará tiempo en salir del estado de felicidad que inició justo cuando Pablo Marín anotó el último penalti en el Estadio La Cartuja. El triunfo txuri urdin permitió sacar aquella espinita con su afición en la final sin público, así como el billete directo a la próxima edición de la UEFA Europa League. Un doble botín que resta presión a los de Pellegrino Matarazzo en un final de LALIGA EA Sports en el que también se juegan cosas.

Tras la cita copera, los donostiarras cayeron ante el Getafe en Anoeta cuatro días de alzarse con el título, así como acabaron empatando en Vallecas pese a instalar momentáneamente un contundente 1-3 en el luminoso

PUEDE INTERESARTE El nuevo requisito de la FIFA que pondría en jaque a todos los equipos de LALIGA

La próxima parada txuri urdin será el Ramón Sánchez-Pizjuán. Allí, la Real Sociedad visita a un Sevilla FC en puestos de descenso que se juega la vida en Primera y hasta la viabilidad futura como entidad. Los de Matarazzo regresarán a la capital hispalense sin presión, pero sí con cosas en juego.

Lo que se juega la Real Sociedad en Sevilla y en el final de LALIGA

Comenzando por los propios futbolistas. Tal y como informa Noticias de Gipuzkoa, varios activos de la primera plantilla se juegan su futuro en el equipo. Es el caso de jugadores como Caleta-Car, Brais Méndez, Wesley, Karrikaburu o incluso Aihen Muñoz. La continuidad de estos futbolistas está en el aire, sobre todo en los casos del central y el centrocampista gallego.

Brais, que fue tentado por el Celta de Vigo en anteriores mercados, podría abandonar la Real Sociedad en el próximo verano. Sus últimos encuentros, en caso de protagonizar buenas actuaciones, podrían resolver las dudas que genera el mediocentro pese a sus buenas cifras goleadoras. Caso similar al de Caleta-Car, respaldado por su gran actuación en la Copa del Rey, pero que no termina de convencer por su irregularidad durante todo el curso. En los casos de Wesley y Karrikaburu, todo parece destinado a una salida, mientras que la condición de supletente de Aihen Muñoz invita a abrir cualquier tipo de escenario.

PUEDE INTERESARTE La última hora de la clasificación por la plaza extra Champions: Alemania pierde y España avanza

El propio Pellegrino Matarazzo, como ya reconoció en Vallecas, también se juega parte del próximo curso en estas últimas cinco citas. El técnico estadounidense, motivado por un calendario que no le ha dado respiro desde su llegada a San Sebastián, aprovecha la recta final para realizar pruebas sobre el terreno de juego que le permitan iniciar con buen pie el próximo curso.

Y por último, y quizás lo más importante, el dinero. Salvo descalabro del Real Betis, todo hace indicar que la quinta plaza y ese posible premio a la Champions League no caerá en manos realistas. Pese a ello, la posición final en la tabla clasificatoria sí afectará a las arcas del club, pues el ingreso varía en función al escalón que acabe ocupando. No es la vida como le ocurre al Sevilla, pero la Real Sociedad aún tiene cosas en juego.