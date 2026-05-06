David Torres 06 MAY 2026 - 09:08h.

"Forma parte de esto, los finales de temporada suelen ser así, incluso aún en un año de Mundial y con clubes que se juegan otros objetivos"

El Villarreal golea al Levante y certifica plaza Champions por segundo año consecutivo

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ValenciaEl delantero del Levante Roger Brugué jugó este sábado en La Cerámica ante el Villarreal (5-1) sus primeros minutos en casi cinco meses tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. El atacante catalán fue operado el pasado 14 de enero de una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda tras haberse lesionado un mes antes, en el partido del Levante en Pamplona ante Osasuna. Al acabar el encuentro ante el Villarreal y jugar sus primeros minutos desde diciembre de 2025, Brugué explicó que llega al tramo final “para sumar” y “no para estar” y se mostró convencido de que pueden lograr la permanencia en Primera División.

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Roger Brugué y la Liga adulterada

Ya más calmado, días después y en sala de prensa, se ha referido a la polémica suscitada sobre si la Liga está adulterada por la actitud de equipos como la Real Sociedad, cuestión que ya contestó Oyarzabal, o alineaciones como la del Atlético, plagada de canteranos en Mestalla.

En ese sentido, el delantero del Levante Roger Brugué aseguró que su equipo debe centrarse exclusivamente en su propio rendimiento en este tramo final de la temporada, en el que lucha por salir de los puestos de descenso, sin mirar si los rivales ganan o pierden sus partidos. “Ves que hay equipos que no salen con sus mejores jugadores o que están jugando otras cosas. Forma parte de esto, los finales de temporada suelen ser así, incluso aún en un año de Mundial y con clubes que se juegan otros objetivos. No hay que desgastarse en eso, hay que hacer nuestro trabajo. Está claro que si no lo hacemos, bajaremos, porque no adelantaremos a nadie”, dijo Brugué en una rueda de prensa tras el entrenamiento.

Dicho esto, sin nombrar ningún rival, Brugué apostó por centrarse en su equipo. “Lo importante somos nosotros. Estamos muy centrados en lo nuestro, porque si no hacemos el trabajo, da igual lo que pase en otros campos. Si no sumas, no vas a adelantar a nadie”, explicó.