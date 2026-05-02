Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 16:17h.

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El Levante no solo perdió 5-1 ante el Villarreal: se fue diluyendo con el paso de los minutos hasta convertirse en un equipo previsible, frágil atrás y sin capacidad real de respuesta cuando el Villarreal apretó el acelerador. Aguantó como pudo, encontró un gol aislado de Carlos Espí pero cada error se convirtió en castigo inmediato.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Levante contra el Villarreal:.

Las notas de los jugadores del Levante en La Cerámica

Ryan (5): Vivió el partido como un portero de trinchera. Sacó alguna mano interesante (como ese disparo envenenado de Pedraza), pero terminó siendo espectador obligado de los goles. Sin responsabilidad directa, pero sin capacidad para cambiar la historia.

Toljan (4): Nunca encontró la manera de frenar el flujo ofensivo rival. Llegaba tarde, mal perfilado y constantemente exigido. Más supervivencia que defensa organizada.

Matturro (7): Un partido que roza lo heroico dentro del caos. Cortó ocasiones clarísimas, corrigió errores ajenos y sostuvo al equipo cuando el partido se rompía. Sin él, el marcador habría sido mucho más duro.

Moreno (2): Su fallo en el primer gol no es solo un error: es un punto de inflexión. A partir de ahí, el partido se le hizo gigante. Nervioso, impreciso y siempre bajo sospecha. Actuación muy señalada.

Pampín (5): El inicio fue una pesadilla: Pepe le exigió cada segundo. Sin embargo, supo recomponerse y tuvo personalidad para iniciar la jugada del gol. Partido dividido enos mitades muy claras.

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Arriaga (5): Intervenciones valientes, pero siempre al límite. La acción sobre Mikautadze pudo ser penalti perfectamente. Intensidad alta, control bajo.

Olasagasti (4): El partido pasó por encima de él. No logró ni pausar ni acelerar, ni cortar ni construir. Su presencia fue prácticamente testimonial.

Pablo Martínez (7): Cuando el balón pasó por sus botas, algo tuvo sentido. Asistencia precisa en el gol y buena lectura en campo rival. De lo poco rescatable en ataque.

Carlos Álvarez (5): Arrancó con intención, pero la lesión lo sacó del partido antes de poder influir. Su salida debilitó aún más al equipo.

Carlos Espí (7): El delantero vive del gol y cumplió. Remate extraño pero efectivo, y presencia constante. No tuvo demasiadas más, pero aprovechó la que tuvo.

Iván Romero (4): Mucho esfuerzo, presión constante y pelea en cada balón. Pero le faltó claridad en los momentos clave. Trabajo sin recompensa.

Los suplentes de Luis Castro

Iker Losada (3): No logró meterse en el ritmo del partido. Falló una ocasión clara (esa volea al aire) y no aportó soluciones. Paso completamente desapercibido.

Kareem Tunde (6): Aportó algo de desborde y provocó una amarilla, pero sus acciones no tuvieron continuidad. Fue más intención que impacto real.

Ugo Raghouber (4): Entró sin conseguir alterar nada. Ni en lo defensivo ni en lo ofensivo logró influir. Partido que pasó por su lado sin dejar huella.

Brugué (n.c)