Celia Pérez 02 MAY 2026 - 16:07h.

Gran exhibición del conjunto de Marcelino García Toral

El uno por uno del Villarreal ante el Levante: notas de la goleada en La Cerámica

Compartir







El Villarreal se ha medido este sábado al Levante en el partido correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA Sports en un duelo en el que golearon para certificar por segundo año consecutivo su presencia en Champions League la próxima campaña.

Fue una primera mitad en la que el Villarreal controló en líneas generales. Ya nada más arrancar Gerard Moreno tuvo una ocasión clarísima que se marchó fuera por poco y después fue Comesaña, con un latigazo desde fuera del área que se estrelló en el larguero, el que volvió a poner a prueba la portería de Ryan. Lo intentó también Mikautadze, pero no fue hasta el 37', cuando un error de Matías Moreno lo aprovechó el delantero georgiano para picarla por encima del meta granota y subir el 1-0 al marcador.

Tras el paso por vestuarios continuaron los goles y en el 51' llegó la igualada del Levante con el tanto de Espí. Aprovechó un balón al área para perforar la portería de Arnau Tenas. Poco después, en el 62', de nuevo los amarillos se adelantaron, en esta ocasión con una gran jugada individual de Moleiro tremendamente complicado para Ryan.

Y no acabó ahí, en el 69', de nuevo Mikautadze aprovechó una asistencia de Nicolás Pépé para batir de nuevo la portería granota y en el 86', Buchanan, algo escorado, no se lo pensó y se sacó un auténtico golazo que se coló por la escuadra. Tampoco quiso faltar a su cita Nicolás Pépé, que batió la portería de Ryan para subir el 5-1 definitivo.