España sólo ha jugado dos partidos amistosos en 2026, ante Serbia y Egipto

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

Compartir







Luis de la Fuente anunciará este lunes 25 de mayo la convocatoria de España para el Mundial 2026. En teoría, el seleccionador citará a 26 jugadores para concentrarse de cara al torneo futbolístico más prestigioso del mundo, aunque no se descarta que sean algunos más de cara a la preparación previa. Mientras tanto, en ElDesmarque aprovechamos la ocasión para repasar las últimas listas del técnico, que podrían arrojar algunas pistas importantes de cara a la decisión final.

El único parón de selecciones que se ha producido durante este año 2026 fue en marzo. No hubo Finalíssima ante Argentina, así que la selección española se tuvo que conformar con disputar dos amistosos ante Serbia y Egipto sin nada en juego.

PUEDE INTERESARTE Mikel Merino, la gran noticia de Luis de la Fuente para el Mundial

La última convocatoria de España

Aquella lista estuvo formada por 26 futbolistas, cifra que en teoría deberá repetir el seleccionador:

Porteros : Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García.

: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro y Joan García. Defensas : Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Marc Cucurella y Álex Grimaldo.

: Marcos Llorente, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Cristhian Mosquera, Marc Cucurella y Álex Grimaldo. Centrocampistas : Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Pablo Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo y Fermín López.

: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Pablo Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo y Fermín López. Delanteros: Yeremy Pino, Álex Baena, Ander Barrenetxea, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias y Lamine Yamal.

Eso sí, cabe recordar que en aquel momento había jugadores importantes lesionados, como fueron los casos de Mikel Merino, Nico Williams y Fabián Ruiz. Los tres, en teoría y salvo sorpresa, formarán parte de la convocatoria definitiva del seleccionador.

PUEDE INTERESARTE Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026 con Neuer y sólo un jugador de LaLiga

En aquella lista tampoco estuvo por lesión Samu Omorodion, quien se ha roto el cruzado y no podrá jugar el Mundial. Pablo Barrios y Marc Pubill eran otros de los futbolistas que tenían muchas opciones de entrar en esa última convocatoria, pero los dos estaban también lesionados. El centrocampista ha sufrido varios contratiempos físicos en esta segunda mitad de curso y parece difícil que esté ahora en el Mundial, mientras que Pubill sí que aparece en las quinielas para entrar en la lista tras rendir a un nivel sobresaliente.

Carvajal, Le Normand, Vivian, Aleix García o Morata fueron otros jugadores que no entraron en esa última citación. En los casos de Carvajal y Morata, parecen haber perdido el tren definitivo para estar en el Mundial. Le Normand o Vivian, en cambio, sí guardan algunas opciones de entrar en la terna definitiva.