David de Gea señala un hándicap a tener en cuenta en la portería de España: "También merece crédito"

Ángel Cotán 10 ABR 2026 - 08:21h.

El guardameta no se moja con el compañero que debe ser titular

Nacho Monreal se rinde ante David Raya y avisa a Luis de la Fuente: "Eso para el Mundial no sirve"

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MadridEl portero David de Gea, internacional con la selección española en dos Mundiales y dos Eurocopas, afirmó que el foco que tiene David Raya, guardameta del Arsenal, posiblemente sea menor que otros porteros debido a que juega en la Premier League. "Seguramente Raya tenga menos foco. Ahora la Premier League se ve un poco más, pero antes solo se veía la Liga Española y la Premier no la veía nada. Hay gente que lo está haciendo muy bien fuera de España que también merece crédito. Jugar en Inglaterra de portero es muy complicado y en un equipo grande más", expresó De Gea en zona mixta a EFE y AS tras la derrota de la Fiorentina ante el Crystal Palace en la ida de los cuartos de final de la Liga Conferencia.

"Los demás porteros en España lo están haciendo muy bien. Si todos siguen a este nivel son decisiones que tiene que tomar el entrenador y estoy seguro que mirará por el bien del equipo", agregó. A poco más de dos meses del Mundial, tanto Unai Simón (Athletic Club de Bilbao) como David Raya (Arsenal) y Joan Garcia (Barcelona) se juegan ser el portero titular de la selección española junto a Álex Remiro (Real Sociedad), que también podría entrar en la ecuación.

De Gea valora la portería de España en el Mundial

En la última convocatoria, el seleccionador Luis de la Fuente decidió incluir a los cuatro en la convocatoria y apostó por Simón en el encuentro ante Serbia y por Raya y Garcia ante Egipto siendo Remiro el único que se quedó sin jugar. "El que decide es el míster. El equipo está yendo de maravilla y son decisiones complicadas porque hay porteros de mucho nivel. En España siempre los ha habido y lo que decida estará muy bien", recalcó De Gea.

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David De Gea también vivió una situación similar en la Eurocopa de 2016 cuando fue titular por delante de Iker Casillas, indiscutible hasta el momento, lo que llevó a generar gran controversia por la decisión tomada por Vicente del Bosque.