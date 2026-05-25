El Torreense se impuso al Sporting CP en la final y jugará en Europa

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El fútbol tiene historias maravillosas. Impredecible, sorprendentes, insospechadas. Y una de ellas se ha dado este fin de semana en Portugal. Contra todo pronóstico, el modesto Torreense, de segunda división, se metió en la final de la Copa de Portugal, donde se mediría al todopoderoso Sporting CP. Contra todo pronóstico, el Torreense consiguió adelantarse en el partido, forzar la prórroga y acabar alzando el título. Y eso significa, a su vez, que jugará la próxima edición de la Europa League.

Stopira, que se medirá a España y a Uruguay en el próximo Mundial, se convirtió en el gran héroe del equipo luso tras anotar el 1-2 de penalti en el 112' de la prórroga. Es el primer título copero del Torreense, que el próximo curso paseará su nombre por Europa desde la segunda categoría de Portugal, aunque todavía tiene la oportunidad de ascender.

El Torreense, campeón de la Copa de Portugal

En una final en la que el Sporting partía como clarísimo favorito, un gol de Kevin Zohi a los 4 minutos disparó los prónósticos. El Torreense se replegó en defensa ante un Sporting que se volcó en ataque hasta que, a los 54 minutos, un viejo conocido de LaLiga como Luis Suárez anotó el tanto del empate.

Aguantó el modesto equipo portugués hasta la prórroga, juntando líneas, concediendo pocos espacios e incluso amenazando a la contra. Y encontró el premio en el tramo final, cuando Maxi Araújo competió un penalti transformado por Stopíra, que anotó el 1-2 definitivo en el 112'.

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De momento, el Torreense ya está clasificado para la próxima edición de la Europa League como campeón de Copa, al igual que sucede en el campeonato español. Pero su temporada puede ser aún mejor, ya que está disputando la eliminatoria de ascenso a Primera División ante el Casa Pia: si vence el jueves en su estadio, ascenderá a Primera.