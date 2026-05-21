Alberto Bravo 21 MAY 2026 - 18:16h.

El de Fer López ante el Estrella Roja, entre los diez mejores de la competición

Unai Emery agranda su leyenda con otro título de Europa League

Compartir







VigoLa UEFA ha anunciado los premios de la Europa League que terminó este pasado miércoles en Estambul. El Aston Villa de Unai Emery se alzó con el título al vencer al Friburgo con un contundente 3-0. El Celta de Vigo, que cayó en los cuartos de final ante el conjunto alemán, ha sido protagonista en estos galardones. El gol de Jones El-Abdellaoui al Ludogorets ha sido elegido como el mejor de la competición.

El tanto de extremo nacido en Noruega pero de ascendencia marroquí e internacional por este país ha sido elegido como el mejor de la Europa League 2025/26. Fue en el descuento del partido que concluyó con derrota por 3-2 tras una pésima primera parte que terminó con 3-0. El Celta estuvo a punto de lograr al menos un punto en los instantes finales.

Jones El-Abdellaoui cazó un centro de Bryan Zaragoza. De volea golpeó con fuerza el balón cuando este estaba muy arriba. Sergio Padt nada pudo hacer al derechazo del extremo celeste. Ese fue el primer gol de su carrera en Europa en una temporada en la que hizo otros dos más en Liga disputando un total de 1.169 minutos en 31 partidos.

El Celta también tiene su parte de protagonismo en el segundo mejor gol de la temporada en la Europa League. Fue obra del canterano Miguel Rodríguez, ahora en las filas del Utrecht, ante el Real Betis. Además el golazo de Fer López en el pequeño Maracaná ante el Estrella Roja ha sido elegido como el octavo mejor tanto de la competición. Un gol con el interior, desde fuera del área y directo a la escuadra de la portería serbia.

PUEDE INTERESARTE El Celta se plantea el fichaje de Javi Galán con la carta de libertad

Los aficionados del Celta también pudieron ver en directo otro de los mejores diez goles de la Europa League. Fue obra de Igor Matanović en Balaídos en la victoria del Friburgo por 1-3 en el partido de vuelta de los cuartos de final en las que se rompió el sueño europeo del Celta.