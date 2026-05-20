Jorge Morán 20 MAY 2026 - 22:52h.

El técnico volvió a lograr la victoria en la final de la Europa League

Unai Emery agranda su leyenda y eleva la mano en Estambul

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Lo de Unai Emery con la Europa League es extraordinario. Aunque el técnico español no se considere el rey de esta competición, los números le quitan la razón. Con el Aston Villa ha vuelto a lograr el título superando a un Friburgo que no pudo hacer nada ante un equipo de la Premier League que fue muy superior.

Pero este título de Emery no es el primero en su casillero. "Yo no soy el rey de esta competición. Ahora estoy con el Aston Villa en un nuevo capítulo, todo lo que hice hecho está, y por supuesto está ahí", decía el técnico en la previa. Y es que aunque el español lo niegue, la historia habla por sí sola.

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Los récords de Unai Emery en la Europa League

Unai Emery ha jugado la final de la Europa League en seis ocasiones. De estas, el técnico ha logrado vencer en cinco (contando la del Aston Villa esta noche), lo que le sitúa como el técnico que más veces ha logrado levantar este trofeo. Tan sólo perdió en una ocasión, cuando era entrenador del Arsenal, en una final en la que el Chelsea acabó levantando el trofeo.

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Con el Sevilla fue la primera vez que lo consiguió. Ocurrió en la temporada 2013/2014, venciendo al Benfica en la final y logrando su primer título de Europa League. Tras este, llegaron otras dos, de manera consecutiva. La segunda fue en 2014/2015 sufriendo ante el Dnipro. Un año más tarde, en la temporada 2015/2016, lo volvió a conseguir, esta vez ante el Liverpool.

Un récord al que se sumó un título más, con el Villarreal, en la temporada 2020/2021. El submarino amarillo superó al Manchester United en penaltis y consagró de nuevo al técnico español, convirtiéndose en el rey de la segunda competición europea. Pero con el trofeo del Aston Villa, Emery suma un récord más y se convierte en el primer entrenador en lograr este trofeo con tres equipos distintos. Sin duda, nadie a su altura en la Europa League, aunque él trate de minimizarlo.