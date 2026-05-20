Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 10:18h.

"Todo lo que hice hecho está, y por supuesto está ahí, pero con eso no voy a ganar"

¿Es Unai Emery el mejor entrenador español?

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Para el sevillismo, todo miércoles de mayo en el que se juega la final de la UEFA Europa League es un día especial. En los últimos 20 años se ha visto hasta siete veces jugando el segundo partido más importante del fútbol continental, viajando en seis ocasiones a lugares tan emblemáticos como Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea o Budapest, y dándose una gran alegría en plena pandemia con la final de Colonia. El Sevilla FC está lejos de volver a una final como la que se disputa en Estambul, en el estadio del Besiktas, pero hay un poquito de sevillismo en el partido entre el Aston Villa y el Friburgo, ya que Unai Emery es el entrenador de los ingleses.

El vasco es el técnico que más veces ha ganado el torneo, cuatro, y el que más finales ha disputado, cinco y a punto de disputar la sexta, pero en la rueda de prensa previa no quiso referirse a su pasado para valorar el duelo que le mide al Friburgo alemán este miércoles. Campeón tres veces consecutivas con el Sevilla y una más con el Villarreal, perdió una final siendo técnico del Arsenal ante el Chelsea, y ahora va a por más, pero ni mucho menos se considera el rey del torneo.

“Yo no soy el rey de esta competición. Ahora estoy con el Aston Villa en un nuevo capítulo, todo lo que hice hecho está, y por supuesto está ahí, pero con eso no voy a ganar mañana”, explicaba en la rueda de prensa ofrecida este martes, en la que estuvo acompañado por Dibu Martínez y John McGinn, dos de sus estrellas en el club de Birmingham.

Emery no mira al pasado

El técnico de Fuenterrabía tiene claro que lo que hizo con el Sevilla, ganando tres Europa Leagues consecutivas, o lo que consiguió dando su primer título al Villarreal no sirve de nada ante el partido de este miércoles. “Tengo que ganar mañana, con los jugadores que tenemos ahora, con el Aston Villa, ante el oponente al que nos enfrentamos. Es un nuevo camino, un nuevo momento y, esperamos, una nueva era”.

“No quiero hablar de lo que hicimos antes, esta es la razón por la que estoy tratando de responder todas las preguntas sobre cómo está el Aston Villa. Lo más importante es cómo estamos gestionando estos momentos y los partidos que jugamos antes en la Conference y en la Champions League. Tenemos un gran desafío como equipo”, concretaba Unai Emery.