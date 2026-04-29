Basilio García Sevilla, 29 ABR 2026 - 19:55h.

El Braga se juega el pase a la final de la Europa League ante el equipo alemán

La última hora de la clasificación por la plaza extra Champions: Alemania pierde y España avanza

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El Real Betis Balompié ya ha dejado atrás el sinsabor de la eliminación de la UEFA Europa League a manos del Sporting de Braga. Tras dos buenos resultados en LALIGA EA SPORTS al ganar al Girona en Montilivi y empatar ante el Real Madrid en La Cartuja, camina firme hacia afianzar el quinto puesto, que aún puede darle la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League.

El palo hace dos semanas fue muy duro, pues los verdiblancos se veían en las semifinales de la segunda competición continental y, por qué no, en la final de Estambul, pero el Braga asaltó el estadio cartujano, remontó un 2-0 y aprovechó la desconexión total de un Betis que no fue capaz de reaccionar.

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Ahora, en la víspera del partido de ida de la semifinal que mide a los lusos con el Friburgo, desde Portugal, donde se iniciará la eliminatoria, se compara al equipo verdiblanco con el alemán, favorito a priori para colarse en la final y medirse al Aston Villa o al Nottingham Forest.

Ha sido Ricardo Horta, un viejo conocido de la liga española tras sus años en el Málaga, el que ha avisado de que los alemanes son más peligrosos que los béticos, “más altos, más fuertes y más competitivos”, ha dicho el capitán de los lusos.

Los argumentos de Ricardo Horta

“Queremos conseguir la clasificación, pero del otro lado está un equipo que ciertamente quiere llegar a la final, como nosotros. Vamos a enfrentarnos a un equipo completamente diferente al Betis. Con jugadores más altos, más fuertes y diría que más competitivos. Es un equipo más competitivo. Pero estamos preparados para eso y es un objetivo claro llegar a la final de Estambul”, explicaba Horta, que jugó 163 minutos en la eliminatoria ante los béticos y marcó el 2-3 desde el punto de penalti.

Por su parte, Carlos Vicens, su entrenador, cree que hay aspectos del partido de La Cartuja que le vendrán bien para eliminar al Fribugo. “Pienso que parte de lo que sucedió en Sevilla pasó por ahí y que aunque sean equipos diferentes, hay elementos de la eliminatoria ante el Betis que podemos utilizar y en los cuales debemos seguir siendo muy buenos”, explicaba.