Así están los bombos de la Europa League 2027: equipos clasificados y posibles rivales

Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 08:33h.

La Real Sociedad, en una posición privilegiada

El Atlético eleva la incertidumbre de España por la plaza extra de Champions: así va la clasificación

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Aún queda el tramo decisivo del curso europeo, pero la UEFA Europa League de la próxima temporada comienza a tomar forma. La Real Sociedad, tras su conquista de la Copa del Rey, tiene su billete confirmado para la edición del curso que viene, mientras que equipos como Celta de Vigo o Athletic Club también optan a ello, a la espera de resolverse la incógnita por la plaza extra de Champions.

El calendario no está confirmado oficialmente pero sí se conoce cuál será la sede de la final del torneo. El Stadion Frankfurt, la casa del Eintracht Frankfurt en territorio alemán, albergará la gran cita de la Europa League en 2027.

Las principales ligas europeas deben finalizar en las próximas semanas, aunque las proyecciones de los bombos de la competición ya comienzan a esclarecerse. Las predicciones de los cuatro bombos vislumbran el nivel que puede alcanzar el torneo en 2027.

Bombos y posibles rivales de la Europa League 2027

Comenzando por el Bombo 1. Si tenemos en cuenta el coeficiente UEFA, el Bayer Leverkusen es actualmente el gran favorito por el título. Esta primera tanda de equipos la completan otros ocho integrantes de nivel entre los que figura la Real Sociedad o incluso el Braga, semifinalista hasta la fecha en la actual edición. Estos son el resto de clubes: AS Roma, Benfica Bodo/Glimt, AZ Alkmaar, Olympiacos y Fenerbahce.

Pasamos al Bombo 2. En esta segunda partida actualmente no figura ningún equipo español, aunque sí hay clubes que han medido fuerzas en este curso europeo con los nuestros como es el caso del PAOK. Estos son los equipos que lo conforman: AS Monaco, Midtjylland, Union SG, Celtic, Sparta Praha, Slovan Bratislava, Stade Rennais y Stuttgart.

En el Bombo 3, a expensas de lo que ocurra en las últimas cuatro fechas ligueras, se encuentra el Celta de Vigo. Los pupilos de Claudio Giráldez conviven en un pelotón de equipos en los que aparece mucho conjunto inglés. Estos son los clubes: Lech Poznan, Brighton, Bournemouth, Crystal Palace, Celje, Lask, Como y Hapoel Beer Sheva.

Y por último, el Bombo 4. Las llamadas 'cenicientas' del torneo, que siempre tienden a protagonizar una de las sorpresas de la edición, dejan una clara conclusión para los españoles, y no es otra que los largos viajes que podrían realizar en caso de cruzarse en su camino. Estos son los equipos: Nec Nijmegen, Sint-Truiden, Hearts, Trabzonspor, Univesitatea Craiova, AGF, Thun, Mjallby y Eto FC Gyor.