Fran Fuentes 25 MAY 2026 - 09:11h.

El delantero ha mostrado su mejor versión en la recta final del campeonato

Más obstáculos para Remiro de cara al Mundial: lesión y récord negativo de goles con la Real Sociedad

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Orri Óskarsson ha acabado LALIGA como un tiro. El islandés ha marcado su gran mayoría de goles en la recta final del campeonato. Después de un inicio de temporada dubitativo y de sobreponerse a una importante lesión en el muslo, el delantero se ha puesto las botas y ha acabado el curso con diez tantos en todas las competiciones cuando su total de tiempo sobre el césped ni siquiera alcanza los 1.000 minutos jugados. Además, la afición le ha dedicado un cántico con mucho cariño que se volvió viral. Es decir, que su promedio goleador está en torno a un gol cada 100 minutos y su trayectoria ascendente inspira mucha confianza para el próximo curso. Del mismo modo, demuestra que la apuesta de Pellegrino Matarazzo por el futbolista, al que ha ubicado como referencia con Mikel Oyarzabal unos metros por detrás, está funcionando a las mil maravillas.

En este sentido, todo pasa por una mejor ocupación de los espacios de la Real Sociedad en la parcela ofensiva. Y es que, mientras que Orri Óskarsson actúa como la referencia, Mikel Oyarzabal puede moverse entre líneas, unos metros más atrás, actuando como el enganche que recibe por dentro y sigue hilvanando la jugada, o cargar el área como segundo delantero llegando desde atrás. Todo eso lo permite el islandés, que al actuar como referencia arriba no permite a los centrales salir de zona para buscar al eibarrés.

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Los frutos de Orri Óskarsson jugando por delante de Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad

Esa sociedad entre ambos ha dejado, por ejemplo, el tercer gol de la Real Sociedad frente al Valencia CF. El tanto surgió de un pase medido de Mikel Oyarzabal hacia el ariete, que remató a la perfección para hacer el tanto. Sin embargo, el que Orri Óskarsson esté más dentro del área que con el 4-3-3 anterior, donde el equipo necesitaba más movilidad de su delantero, también ha propiciado que otros compañeros le encuentren con más facilidad. Sin ir más lejos, Take Kubo o Sergio Gómez le están encontrando en posiciones de remate con mayor facilidad.

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Además, lejos de perder un centrocampista, lo 'gana' en posiciones más adelantadas. Y es que Mikel Oyarzabal mezcla tan bien y es capaz de bajar a recibir como puede serlo un Carlos Soler. Su inteligencia sobre el césped le permite hacer las tareas de un centrocampista adelantado sin perder ni un ápice de amenaza de cara a la portería rival. Una faceta muy diferente a la que luce, por ejemplo, con España. La pena para ambos, y para los aficionados de la Real Sociedad, es que ya se ha acabado la temporada y no van a jugar más juntos hasta que arranque el nuevo curso el próximo mes de agosto.