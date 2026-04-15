Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 15:26h.

El ariete se muestra con confianza de cara a la final de Copa

La Cartuja habilita un parking para la afición de la Real Sociedad en la final de Copa

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Orri Óskarsson ha comparecido junto a Jon Martín en los días previos a la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. El delantero, cuya canción se puso de moda en la grada de Anoeta, espera poder hacer un buen partido y ayudar al equipo con goles a que se alce con el título. Del mismo modo, bromea con los medios sobre si llevará café y ron en la maleta para Sevilla.

Cómo está la plantilla: "Estamos todos muy emocionados, muy optimistas por el partido. Creo que como yo, como cualquier otro atacante en el equipo, queremos marcar la diferencia en el partido. Esta Copa ha sido especial, hemos tenido muchos buenos partidos, muchos buenos momentos con remontadas y todo, ha sido un camino loco y lo estamos esperando".

¿Cree que puede ser decisivo?: "Bueno, siento que cada vez que tengo la oportunidad, puedo marcar, creo que es el sentimiento de que cuando te pones en el campo, tienes la confianza de que puedes hacer la diferencia, y con los minutos que tengo, intento hacer lo máximo de lo que hago, creo que he tenido suerte con eso recientemente y estoy muy contento de poder tener el equipo, creo que es lo más importante, tener la confianza de que cada vez que estás ahí, estás ahí para el equipo, estás ahí para hacer la diferencia".

No será titular, ¿pero le da confianza hacer goles desde el banquillo?: "Sí, creo que es obvio que todos quieren jugar desde el comienzo, pero no es posible, y si eso es mi caso, haré lo que pueda para hacer los goles saliendo de la banquilla, porque creo que lo más importante es ganar la partida, y si mi impacto puede ser saliendo de la banquilla, entonces será así, pero por supuesto, todos esperan ser desde el comienzo, y si no es mi caso, haré lo que pueda saliendo del banquillo".

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Cómo ha pasado su tiempo lesionado: "Sí, creo que han sido muchos meses de crecimiento emocional también, saliendo de una lesión grave, y ahora he madurado mucho. He aprendido más sobre el fútbol, y también fuera del fútbol, que también es muy importante. También me ayuda a aprender a no ser demasiado emocional en los momentos, pero también a usar las emociones de la manera correcta. Así que sí, estoy en un buen sitio mental en este momento, con buena capacidad mental. Y todavía las piernas están frescas, así que sí, me siento bien".

¿Qué ha cambiado Óskarsson en los dos años que lleva en la Real?: "Sí, creo que he pasado mucho tiempo aquí con los jugadores, he aprendido mucho en el campo de entrenamiento, en Zubieta también he aprendido mucho en los entrenamientos, entrenamos con una buena intensidad, que puedes tomar mucho de, creo que Jon Martín también sabe que puedes mejorar mucho en un año, solo en los entrenamientos, así que creo que es muy importante tomar todo el conocimiento que puedes obtener de los jugadores expertos, del equipo, de la gente alrededor, para mejorar tus sentimientos dentro del club, y creo que me siento más y más cada día en casa, me siento mucho en casa, así que tener este sentimiento de estar aquí, y jugar de una manera buena, es un muy buen sentimiento".

¿Le dio confianza jugar con su selección y marcar?: "Sí, creo que fue un buen momento, para mí también, para reunirme de nuevo con el equipo, jugamos un buen partido, y para mí también, para obtener esos minutos, fue muy importante, poder jugar 70 minutos con buena intensidad, un partido competitivo fue bueno, y creo que también lo mostró en el último partido, donde pude jugar alrededor de 72 minutos, que puedo hacer esto sin ningún problema, y físicamente me siento muy bien, y estoy ahí, así que fue muy importante.