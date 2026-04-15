Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 15:19h.

El zaguero, sin miedo al Atlético ni al exrealista Sorloth

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Jon Martín ha comparecido a pocos días de disputar la final de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Los rojiblancos llegan con menos descanso al partido, pero el zaguero txuri urdin piensa que eso no será un problema para los de Diego Pablo Simeone, acostumbrados a jugar cada tres días. Del mismo modo, ha explicado cómo se prepara el equipo de cara a la final, también en el aspecto mental.

Cómo llega la Real: "Creo que el equipo está muy bien, muy motivado y con mucha confianza. Pienso que va a ser un partido muy igualado y tenemos muchas ganas. Las finales son partidos únicos y se deciden por detalles".

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El nivel del Atleti: "He visto sus partidos y es un equipo muy completo, con jugadores de mucho nivel. Sabemos que no será un partido fácil, pero nosotros vamos con la intención de ganar".

¿Qué tipo de final esperas?: "Como he dicho, creo que será una final muy igualada. Al final se enfrentan dos grandes equipos y todo se decidirá en pequeños detalles".

¿Qué significa para ti, con tu edad, vivir un momento así?: "Es un sueño, la verdad. Estoy muy feliz y con muchísimas ganas de que llegue el partido".

¿Qué mensaje le mandas a la afición?: "Creo que no hace falta decir mucho porque la gente ya está muy motivada. Pero les diría que estén con nosotros durante todo el partido, antes, durante y después, porque queremos ganar junto a ellos".

Los nervios: "Esta semana han aumentado un poco, pero bueno, al final las semanas anteriores nos centramos en los partidos siguientes de Liga. Sí que es verdad que al final tienes esta final en mente, pero bueno, estamos muy motivados, con mucha confianza y con muchas ganas de que llegue el día".

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Partido muy especial para un gipuzkoano tan joven: "Es un sueño para mí. La verdad es que nunca hubiera pensado poder vivir una final como esta con la Real, sobre todo tan pronto, porque es verdad que para mí las etapas aquí en Zubieta han pasado bastante rápido y lo que te digo, con muchas ganas y a ganar".

¿Hablan los veteranos con los más jóvenes para que estén tranquilos?: "Bueno, hablamos mucho, eso sí, pero bueno, al final yo creo que tenemos que tomárnoslo con tranquilidad, con naturalidad, no deja de ser un partido más dentro de que sabemos la gran importancia que tiene, pero bueno, esos nervios, sí que es verdad que hay diferencia en cuanto a los demás partidos, por lo que supone para nosotros, para este club y para esta afición, pero bueno, lo afrontaremos con total naturalidad y con muchas ganas".

Cumple 20 años la semana que viene. ¿Habrá fiesta?: "Ahora mismo lo único importante es ganar la final, como tú dices, ganarla y luego poder celebrarla y en caso de ganar seguramente poder celebrar mejor el cumpleaños, el 23 de abril".

La final del 88 fue la última final de la Real con público: "Esa me pilla un poco lejos. De la de hace 5 años de esa así, de esa la viví con mis amigos, ya he dicho más de una vez que recibimos al bus y nos despedimos de él también y pues bueno, la verdad que mis amigos y mi familia sobre todo están muy emocionados".

El trabajo psicológico para preparar la final: "Hablamos mucho, te puedo decir que reiteradamente hacemos talleres, por así decirlo, de psicología. Hace poco hicimos uno de soltarnos todo lo que sentimos, de hablar entre nosotros, de decirnos a la cara lo que nos gusta de unos y de otros. Seguramente, en estos próximos días antes del partido lo seguiremos haciendo".

Cómo defender a Sorloth: "Esta semana y en los partidos que nos hemos enfrentado a ellos hemos preparado a fondo los partidos, esta semana está siendo igual, al final vosotros sabéis mejor que yo que el Atlético de Madrid es un gran equipo, es una plantilla muy amplia en la cual hay jugadores muy buenos y bueno, uno de ellos es Sorloth que seguramente tenemos que trabajar duro para poder controlarle y poder ganar el partido".

¿Habría sido mejor que el Atleti viniera habiendo sido eliminados?: "No tenía ninguna preferencia porque creo que ellos ahora mismo en este momento están solo pensando en la final del sábado, no creo que les afecte mucho el hecho de que hayan pasado de ronda en Champions, de hecho también puedo pensar de que vienen en una buena dinámica, vendrán también motivados porque están vivas en las dos competiciones y creo que ellos también vendrán con muchas ganas".