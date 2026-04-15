Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 13:27h.

Te explicamos cómo y dónde reservar tu plaza

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La final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad tendrá lugar este sábado en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Un encuentro con un título importante en juego y en el que se espera una afluencia masiva de público, tanto con entrada como sin ella. Sin embargo, la zona del estadio cuenta con ciertas dificultades en los accesos, con varias rotondas por la zona y un enclave ligeramente complejo. En este sentido. la Real Federación Española de Fútbol, de manera conjunta con la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), han habilitado un aparcamiento para los aficionados del equipo txuri urdin.

Según ha informado la RFEF, el estacionamiento estará operativo desde las 08.00 horas y contará con un único acceso habilitado a través de la Avenida de Carlos III. El horario de cierre se ha fijado en una hora después de la finalización del encuentro, ampliándose hasta dos horas en caso de que la Real Sociedad resulte campeona. Por el contrario, se entiende que este aparcamiento no está destinado para aficionados del Atlético de Madrid, a quienes se ubicará en otro lugar distinto.

Cómo reservar una plaza de aparcamiento para la final de Copa del Rey

Asimismo, la organización recomienda a los aficionados adquirir con antelación la plaza de aparcamiento a través de la plataforma online habilitada, con el objetivo de garantizar disponibilidad y agilizar los accesos. Del mismo modo, se aconseja acudir con suficiente tiempo de antelación, ante las posibles restricciones de movilidad previstas en las inmediaciones del estadio durante la jornada del partido. Puedes hacer tu propia reserva a través de este enlace.

De este modo se trata de acomodar a la máxima gente posible de cara a una final en la que decenas de miles de personas acudirán a Sevilla de cara a disfrutar de un evento de máxima tensión, pero también de mucho disfrute, como es la final por un título con tu equipo de fútbol.