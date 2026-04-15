Simeone encuentra en Ruggeri la solución 'anti-Lamine Yamal': los datos que explican cómo descifró al '10' del Barça

Matteo Ruggeri resolvió con nota su enfrentamiento con Lamine Yamal

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El Atlético de Madrid completó la machada de eliminar al FC Barcelona en la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone llegaban después de vencer por 0-2 en el Spotify Camp Nou y, aunque perdieron en el Metropolitano, fue suficiente para lograr el pase a las semifinales del torneo europeo.

El equipo rojiblanco completó una gran exhibición para aguantar las acometidas de los culés. El equipo catalán se enfocó, como suele ser habitual, en el lado derecho, aprovechando el gran momento que atraviesa Lamine Yamal. Sin embargo, el internacional por España se topó de nuevo con un Matteo Ruggeri abismal.

El '10' culé es el mejor regateador del mundo. Sus datos le avalan como tal. A sus 18 años, Lamine Yamal se ha enfrentado contra los mejores laterales izquierdos del mundo y pocos han sido capaces de frenarle. Matteo Ruggeri, ante la dificultad del duelo con el de Mataró, no solo ha estado a la altura del duelo sino que ha sabido mantenerle a raya en varios momentos.

En los últimos dos meses, el Atlético de Madrid ha eliminado al Barcelona en Copa del Rey y Champions League. 4 partidos en los que Ruggeri y Lamine Yamal se han visto las caras continuamente.

Así mantuvo a raya Matteo Ruggeri a Lamine Yamal

En este análisis hay que dejar claro que Lamine Yamal fue de lo mejor del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid. Fue quien generó todo el peligro, tanto en la Copa del Rey como en la Champions League, encarando a todos los jugadores que tenía por delante y poniendo a jugar a los suyos, creando ocasiones con sus pases en largo.

Sin embargo, este buen juego no se ha visto reflejado en las cifras goleadoras. En los cuatro enfrentamientos, Lamine Yamal únicamente anotó un gol y dio una asistencia. Un número algo pobre para lo que se espera del mejor jugador culé. Eso sí, ninguno fue desde el lado derecho del ataque culé, donde suele aparecer él y su habitual defensor.

Ahí es donde entra Matteo Ruggeri. El lateral italiano ha completado sus mejores partidos como jugador del Atlético de Madrid en estos enfrentamientos contra el FC Barcelona. A principios de temporada, el exjugador de la Atalanta fue muy criticado por su nivel e incluso estuvo bajo sospecha por su traspaso. No obstante, en estos últimos meses, ha rendido muy por encima de lo esperado, siendo una de las claves de las dos clasificaciones de los rojiblancos.

Entrando en los datos, en los cuatro enfrentamientos, Matteo Ruggeri ha ganado hasta 21 duelos, casi todos ellos contra Lamine Yamal en la banda izquierda. En cuanto a los datos que nos ofrece Driblab, ha conseguido un 49% de éxito en sus entradas, una cifra que tiene más mérito sabiendo que el '10' culé tiene más de un 55% de éxito al regatear.

Además, en estos encuentros ha realizado 12 recuperaciones (3 por partido, más que su media de la temporada) y 5 despejes, repartidos por la banda izquierda tal y como puedes ver en la gráfica a continuación. Todo ello sin descuidar el ataque, pues fue clave en el partido de ida de Champions League doblando en reiteradas ocasiones a Lookman y asistiendo a Sorloth en el 0-2.