Saray Calzada 15 ABR 2026 - 11:24h.

Marcos Llorente ha desvelado en sus redes sociales cómo se recupera de partidos tan intensos como contra el Barça

El Atlético de Madrid le 'roba' 15 millones de euros al Barça tras la eliminación en Champions League

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Marcos Llorente volvió a hacer un partidazo con el Atlético de Madrid ante el FC Barcelona. El centrocampista reconvertido en lateral derecho estuvo en todos lados, ayudando en defensa y aportando en ataque. Dio el pase a Lookman en el gol que les valió para pasar la eliminatoria. En los últimos tiempos ha demostrado estar en una gran forma física y el jugador del Atleti ha desvelado en sus redes sociales cuál es el secreto para recuperarse de los partidos tan intensos como contra los azulgranas y rendir tan bien.

El futbolista es un firme defensor de la vida sana y divulga en sus redes sociales su método para ello. En ocasiones estas publicaciones tienen polémica. Una de sus defensas es lo importante de exponerse al sol. Esto es lo que ha defendido en su última publicación y defiende que es clave para recuperarse.

Marcos Llorente se apoya en Guardiola para desvelar su secreto

Llorente subía una captura de una aplicación en donde mide el sueño. Tras jugarse el partido contra el FC Barcelona se ve que durmió poco porque apenas tiene tres horas. "No todos los días van a ser de 95-98 (calidad del sueño). Estos días me cago en el ritmo circadiano. En la siguiente historia os dejo el secreto que me hace recuperarme del partido y del sueño", decía el jugador del Atleti.

La siguiente publicación eran unas declaraciones de Pep Guardiola hablando de la importancia del sol en la mejoría de las últimas semanas del Manchester City. "El Sol. No, no estoy bromeando. En Manchester, nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el sol, honestamente. El ánimo es mejor...", dijo el entrenador catalán en sala de prensa.

Esta corriente de adeptos al sol cada vez está más en auge y uno de sus firmes defensores es Marcos Llorente que vuelve a dejar claro que es vital para él y su estado de forma. A pesar de que su defensa en ocasiones le genere algún que otro enfrenamiento en redes sociales.