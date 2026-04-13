Celia Pérez 13 ABR 2026 - 15:44h.

En un post en redes sociales

Marcos Llorente se disfraza de crema solar en modo de crítica: "Alternativas reales"

Compartir







No es la primera que Marcos Llorente expone su planteamiento sobre la exposición de la piel al sol. Es decir, el futbolista del Atlético de Madrid no es la primera vez que llama la atención por dejar clara públicamente su opinión acerca de ir en contra del uso del protector solar. Si hace tan solo unos días, publicó un post en Instagram disfrazado de protector solar, ahora ha realizado una nueva publicación en que ha terminado enzarzado en un profundo debate con un dermatólogo expresamente por el uso de dicho producto.

En el post, se puede ver a Marcos Llorente paseando bajo el sol y un texto bastante amplío sobre su opinión. "El sol lleva aquí millones de años. Tú llevas aquí… ¿cuánto? Y resulta que ahora el problema es el sol. No es el sol el que tiene que demostrar que NO causa enfermedades. Son los que lo critican, los que tienen que demostrarlo. Y hasta ahora no lo habéis hecho… o igual es que nunca podréis hacerlo. Porque no existe NI un solo estudio donde: Se coja a humanos sanos con buenos hábitos de vida. Se controle cuándo y cuánto se exponen al sol REAL (no lámparas). Se midan sus ritmos circadianos. Se controle su exposición a luz artificial por la noche. Y se analicen los efectos que produce el sol en ellos...", comenzó exponiendo en un extenso texto que acabó recibiendo la respuesta de un dermatólogo.

PUEDE INTERESARTE Marcos Llorente estará 12 días sin jugar

El dermatólogo expone un punto de vista en el que señala que por ejemplo el "uranio radiactivo" también lleva mucho más tiempo que el sol y que nosotros, y que no por eso lo hace recomendable, además de varios estudios en lo que perjudicial de la exposición directa al sol sin protección.

La respuesta del futbolista del Atlético no se hizo esperar y Marcos señala que no le vale dicha exposición de argumentos. "Como puse en el post no me vale. Porque no tienen en cuenta los hábitos de las personas, ni cuándo o cuánto se ponen. Algo que es fundamental para determinar si el sol es malo o no, o si las cremas hacen su efecto o no. De todas formas aunque no me valga el estudio, en cuanto a melanoma, el resultado clave fue este: NO hubo reducción significativa de melanoma con el uso diario de protector solar", contestó Llorente.

PUEDE INTERESARTE Justin De Haas confirma su fichaje por Valencia y se suma a la rutina de Marcos Llorente y la luz roja

El dermatólogo volvió a contestar y a rebatir cada uno de los argumentos que había dado el futbolista rojiblanco señalando que no se ajusta a los resultados ni a la exposición que él había realizado previamente.