Redacción ElDesmarque 30 MAY 2026 - 09:35h.

Gerard Moreno comparte entrenamiento con los jugadores y jugadoras del Villarreal de LALIGA GENUINE Moeve

Puedes ver aquí el capitulo completo de 'Autenticxs' en Mediaset Infinity

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Nuevo capítulo de la docuserie de ‘Autenticxs’. En el primer episodio se pudo ver a Pablo Fornals entrenar con los jugadores del Betis de LALIGA GENUINE Moeve junto a Marc Bartra y en esta nueva entrega es Gerard Moreno el que entre en la dinámica de los jugadores del Villarreal de LALIGA GENUINE Moeve.

El capitán del submarino amarillo ha aparecido en uno de sus sesiones de entrenamiento y la alegría de los jugadores no podía ser mayor. Antes de que el delantero apareciera, el entrenador les preguntaba a sus pupilos qué podrían enseñar ellos a un jugador de élite.

La respuesta de alguno de ellos es mejor que saber táctica o estar bien posicionado en el campo. “Cuando falla un compañero animarlo”, “hacer amistades nuevas”, “el juego en equipo”, “deportividad”, “el respeto” o “lo importante es participar y divertirse”. Fueron algunas de las frases pronunciadas por los jugadores del Villarreal de LALIGA GENUINE Moeve.

Unos valores que son importantes destacar y que deberían ser lo que mueven el deporte. Gerard Moreno sorprendió a todos apareciendo en la sesión de entrenamiento y fue partícipe de todos sus ejercicios. “Ellos nos enseñan muchísimas cosas a nosotros”, dijo el jugador del Villarreal.

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Tras el entreno, los futbolistas de LALIGA GENUINE Moeve le hicieron entrega a Gerard Moreno de una camiseta que habían firmado todos y este la colgaba en el vestuario para que todos sus compañeros tuvieran presente los valores que ellos transmiten que van más allá del fútbol.

Las tornas se cambiaban y ahora eran algunos de los jugadores de LALIGA GENUINE Moeve los que asistían al entrenamiento del Villarreal dirigido por Marcelino García Toral. Los futbolistas los saludaron y ellos alucinaban al tener a sus ídolos tan cerca.

Gerard Moreno enseña sus mejores trucos

Después de la sesión, Gerard Moreno se quedaba con ellos y aprovechaban para preguntarle algunos de sus mejores trucos en el campo para que estos los pudieran aplicar en LALIGA GENUINE Moeve. Si algo caracteriza al delantero es su definición en el área y les enseñó la técnica para la vaselina.

“Darle más o menos fuerza, pero sobre todo meter el pie por debajo de la pelota para que coja esa parábola”, comentaba el capitán del Villarreal. También le preguntaban cómo canalizar ciertas emociones en el campo. “Cuando era más joven ese impulso lo tenía mucho más que ahora. Hay que intentar sobre todo tener la cabeza fría”. Pau Navarro que estaba presente apuntaba: “Hay que respetar a tus compañeros, al rival y al árbitro”.

Más allá de las ligas en las que participen unos jugadores u otros, lo importante son los valores que promueven sobre el campo y de eso en LALIGA GENUINE Moeve van sobrados.