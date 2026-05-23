Pablo Fornals desvela el cambio que supuso para él entrenar con los chicos del Betis de LALIGA GENUINE Moeve

Redacción ElDesmarque 23 MAY 2026 - 09:35h.

Pablo Fornals cuenta que para él entrenar con los jugadores del Betis de LALIGA GENUINE Moeve fue un cambio total en su vida en uno de sus momentos más complicados

Asegura que se lo recomendó su psicólogo y que para él fue una "salvación"

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LALIGA GENUINE Moeve es una iniciativa que desarrolla LALIGA a través de su Fundación. Es una competición que está formada por equipos con personas con discapacidad intelectual. Uno de los clubes que participa es el Betis. En ElDesmarque hemos podido estar con dos de sus protagonistas, Alejandro y Gonzalo, y han podido contar con la presencia en uno de sus entrenamientos con Pablo Fornals, jugador del equipo verdiblanco que sigue muy de cerca el paso de estos chicos.

El centrocampista ha contado lo que ha supuesto para él haber entrenador con ellos en varias ocasiones. Hace varias temporadas dejó España para poner rumbo a la Premier, al West Ham. En 2024 fichó por el Betis y el jugador confesó que cuando fichó por el equipo verdiblanco no estaba pasando por su mejor momento anímico.

Pablo Fornals se puso en mano de los profesionales y una de las cosas que les recomendaron fue entrenar con los chicos del Betis de LALIGA GENUINE Moeve. “Yo cuando llegué al Betis venía de una mala experiencia, de no encontrarme a mí mismo. Mi psicólogo me recomendó que fuera a pasar una tarde con ellos. Para mí fue una salvación. Fue un volver a reengancharme. Ellos creen que yo iba ahí para generarles una ilusión, pero la verdad que los que me ayudaron y los que me ayudaban eran ellos a mí”, confesó el futbolista.

El jugador del Betis confesaba la alegría que supone para él pasar un rato con ellos. ElDesmarque pudo asistir a uno de los entrenamientos a los que asistió Pablo Fornals con los chicos del Betis GENUINE y no podía haber más sonrisas y alegrías en el campo.

La carta de Pablo Fornals a los chicos del Betis GENUINE

Alejandro, uno de los jugadores, le escribió una carta al futbolista del Betis para agradecerle todo lo que hace por ellos y Pablo Fornals decidió hacer lo mismo para que ellos supieran lo que le ayudaron en uno de sus peores momentos como profesional cuando llegó de la Premier.

“Me encantaron tus palabras (en referencia a la carta que anteriormente le había escrito Alejandro). Me señalaron el camino en el que quiero educar a mis hijos. Fuisteis mi luz en momentos en los que ni yo mismo me encontraba. Y compartir un rato con vosotros y simplemente disfrutar del fútbol”, fue una de las confesiones de Pablo Fornals en la carta.

Unas palabras que dejaron visiblemente emocionado a Alejandro. “¡Qué grande es Pablo!”, dijo el jugador del Betis de LALIGA GENUINE Moeve.