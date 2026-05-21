Redacción ElDesmarque 21 MAY 2026 - 14:23h.

Cuatro emitirá este sábado (09:25h) la primera de las tres entregas producidas en colaboración con SuperSport, en las que se visibiliza la labor integradora y de responsabilidad social de esta iniciativa pionera en el mundo, que acoge desde 2017 la competición entre equipos integrados por futbolistas con discapacidad intelectual.

Jugadores de varios equipos de LALIGA GENUINE Moeve, como Real Betis, Atlético de Madrid y Villarreal, protagonizan la docuserie, intercambiando experiencias y valores con varias de las estrellas de las plantillas que disputan LALIGA EA SPORTS, entre los que se encuentran los verdiblancos Pablo Fornals y Marc Bartra, el atlético Marc Pubill y los groguets Gerard Moreno y Pau Navarro.

El estreno de este branded content va acompañado de una campaña 360º diseñada por Publiespaña en televisión y digital, que incluye diferentes acciones especiales y contenidos editoriales en ‘El Desmarque’.

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El deporte y, especialmente, el fútbol como motor de cambio: LALIGA GENUINE Moeve, iniciativa pionera en el mundo puesta en marcha en 2017 por FUNDACIÓN LALIGA, y su poder inclusivo y transformador centran la atención de ‘Auténticxs’, docuserie que Cuatro estrenará este sábado 23 de mayo (09:25h) y que aborda el intercambio de experiencias, dinámicas y valores entre los jugadores con discapacidad intelectual que protagonizan esta competición y futbolistas profesionales de primer nivel como Pablo Fornals y Marc Bartra, del Real Betis; Marc Pubill, del Atlético de Madrid; y Gerard Moreno y Pau Navarro, del Villarreal.

Un enriquecedor intercambio de experiencias que pone en valor la inclusión a través del fútbol

Producida por Mediaset España en colaboración con SuperSport, ‘Auténticxs’, que contará con segundos pases en Be Mad y estará disponible para su consumo a la carta en Mediaset Infinity, propone un relato cercano sobre el poder transformador, de inclusión y de transmisión de valores del fútbol a través de LALIGA GENUINE Moeve.

En cada una de sus tres entregas, jugadores de esta competición visitan a sus homólogos que juegan en LALIGA EA SPORTS y, a su vez, futbolistas de la máxima categoría del fútbol participan activamente en entrenamientos de clubes de LALIGA GENUINE Moeve. Unos muestran de primera mano las rutinas y dinámicas del fútbol profesional, enseñando técnicas deportivas y cuestiones relacionadas con la gestión emocional y la convivencia dentro de un vestuario, mientras que otros ayudan a descubrir lo que hace única en el mundo a LALIGA GENUINE Moeve, que pone por delante compartir antes que competir. Este intercambio genera relaciones positivas, de igual a igual, y un enriquecimiento mutuo que pone en valor los valores personales y deportivos y la capacidad del fútbol como herramienta de inclusión social.

Elena Cabrero, Chief Brand Officer de Moeve, ha asegurado que "esta serie es una ventana a LALIGA GENUINE Moeve, para conocer a las estrellas de una competición que es única en el mundo. En Moeve nos emocionamos con ellos en cada fase y en la serie los espectadores van a poder sentir esa emoción compartida con jugadores profesionales. Verlos juntos, relacionarse, jugar y aportarse mutuamente es justo a lo que nos referimos en Moeve cuando decimos que 'El futuro es mejor si jugamos todos”.

Por su parte, Olga de la Fuente, directora de la FUNDACIÓN LALIGA, ha destacado que “estas piezas audiovisuales reflejan la esencia de LALIGA GENUINE Moeve: una competición transformadora que demuestra el poder del deporte para generar inclusión, convivencia y oportunidades. A través de estas historias, el público podrá conocer de cerca a unos jugadores que inspiran dentro y fuera del campo, así como los vínculos que nacen con futbolistas profesionales desde la naturalidad, el respeto y la emoción compartida. Porque cuando el fútbol se vive desde los valores, el impacto va mucho más allá del juego”.

Luis Movilla, director global de Iniciativas Especiales y Branded Content en Publiespaña, asegura que “Auténticxs’ refleja muy bien cómo entendemos en Publiespaña el propósito de una marca cuando se convierte en contenido: historias reales, capaces de emocionar, generar impacto y dar visibilidad a quienes merecen ser protagonistas. Junto a Moeve y Supersport, hemos querido acompañar un proyecto que pone el foco en LALIGA GENUINE Moeve y en sus participantes, utilizando el fútbol como vehículo para hablar de inclusión, compañerismo, superación y autenticidad. La presencia de figuras como Pablo Fornals, del Real Betis; Gerard Moreno, del Villarreal; y Marc Pubill, del Atlético de Madrid, permite construir un encuentro muy especial entre el fútbol profesional y una competición que representa los valores más inspiradores del deporte. En cada jornada se produce un aprendizaje mutuo: los jugadores comparten su experiencia, pero también reciben una lección de autenticidad, ilusión y forma de entender el fútbol por parte de los participantes. Desde Mediaset España ponemos nuestro altavoz televisivo y digital al servicio de estas historias, convencidos de que merecen ser conocidas y compartidas por el gran público”.

Manu Carreño, presentador de ‘El Desmarque’, destaca que “‘Auténticxs’ nace del privilegio de compartir tiempo y experiencias con los jugadores de LALIGA GENUINE Moeve. Liderar desde SuperSport la producción de esta docuserie y acompañar el proceso de grabación junto a sus verdaderos protagonistas ha sido especialmente enriquecedor. Tras ver el resultado final, es inevitable sentirse cerca de ellos y de uno de los grandes lemas del proyecto: compartir antes que competir. Una forma de entender el fútbol en la que cada partido se vive como una celebración y de la que se desprenden valores como la integración y la inclusión social, más allá de lo estrictamente deportivo. Quiero, además, felicitar a LALIGA y a los clubes de Primera División por su respaldo a una iniciativa que pone en valor a las personas con discapacidad que practican deporte y refuerza el compromiso con un fútbol más inclusivo y socialmente responsable”.

‘Auténticxs. Los Genuine y Fornals’, en el estreno

La primera entrega que Cuatro emite este sábado, titulada ‘Auténticxs. Los Genuine y Fornals’, parte de la especial conexión de Pablo Fornals, centrocampista internacional con la Selección Española, con el equipo del Real Betis de LALIGA GENUINE Moeve. En un momento personal complicado tras su llegada al club, el futbolista, por recomendación de su psicólogo, se integró en el equipo Genuine y compartió tiempo y vivencias con sus jugadores. La experiencia supuso un punto de partida que el propio jugador considera clave en su proceso de crecimiento personal.

Fornals se sumará a un entrenamiento del equipo de LALIGA GENUINE Moeve y dos de sus jugadores se desplazarán posteriormente hasta la ciudad deportiva del Real Betis para compartir momentos muy especiales e inolvidables con el centrocampista bético, acompañado por el defensa Marc Bartra.

Máxima visibilidad al proyecto

El estreno de ‘Auténticxs’ llega acompañado por una campaña 360º diseñada por Publiespaña, responsable del diseño y desarrollo de iniciativas especiales en los soportes de televisión y digital de Mediaset España. Además, incluye coberturas editoriales en distintas ediciones de ‘El Desmarque’, reforzando de este modo la visibilidad del proyecto en el ecosistema audiovisual y digital del grupo.

Un proyecto pionero en el mundo

LALIGA GENUINE Moeve, iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo que LALIGA desarrolla a través de su Fundación, es una liga formada por equipos del colectivo DI (personas con discapacidad intelectual) cuya primera temporada tuvo lugar en 2017/2018. Entre sus principales objetivos se encuentran la normalización de la práctica del fútbol en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, el compromiso del fútbol profesional con un proyecto integrador y socialmente responsable y la promoción de equipos Genuine dentro de los clubes de LALIGA.

La competición se disputa en la modalidad de Fútbol 8, con partidos divididos en cuatro partes de diez minutos, y en ella no solo cuentan los resultados deportivos: las actitudes positivas, la deportividad y el fair play son elementos clave del sistema de competición y se valoran mediante un sistema de puntos que premia el comportamiento y las acciones de jugadores y entrenadores durante los partidos.