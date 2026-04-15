Fran Fuentes 15 ABR 2026 - 12:05h.

El club ha publicado una imagen del Metropolitano aludiendo al "césped recién cortado"

Marcos Llorente desvela el secreto que le hace recuperarse de los partidos: "Me cago en el ritmo circadiano"

Compartir







El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en la vuelta de cuartos de final disputada en el Metropolitano. Un duelo marcado, durante la previa, por el descontento del conjunto barcelonista en torno al arbitraje y al supuesto mal estado del césped del estadio. Y es que fue Hansi Flick quien avisó a los responsables de la UEFA sobre la longitud del mismo para que el propio club, posteriormente, emitiera una queja formal a altas instancias. Ahora, desde el club rojiblanco han utilizado esta situación para hacer sangre y burlarse, como ya han hecho antes con memes y otras bromas.

Y es que el Atlético de Madrid ha publicado un tuit con una imagen de esta misma mañana en el Metropolitano, desde uno de los córners, con un día soleado y un muy buen aspecto del pasto. Acompañando la imagen, un mensaje: "Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana". Es una alusión directa a las quejas que puso el FC Barcelona durante el día previo y la mañana del martes.

Las quejas del Barcelona por el césped elevaron la tensión del partido

Y es que el Atlético de Madrid ha decidido pasar al ataque después de aguantar en silencio los ataques y críticas desde Barcelona, tanto al colectivo arbitral como incluso al césped. Y es que esta racha, con hasta cinco partidos entre ambos clubes en las últimas semanas, ha suscitado mucha polémica y un ambiente de tensión. Ahora, con dos triunfos en eliminatorias bajo el brazo, los rojiblancos siguen paladeando sus victorias y ya esperan rival de cara a la semifinal de Champions. Aunque, precisamente gracias a la eliminación copera, el equipo no tendrá mucho tiempo para saborearlo, sino que ya tienen que centrarse en recuperar de cara a la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.