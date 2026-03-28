Óskarsson responde con Islandia y le pide sitio a Pellegrino Matarazzo

Joaquín Anduro 28 MAR 2026 - 23:18h.

Orri Óskarsson vuelve con Islandia con un doblete

Orri Óskarsson canta su canción de Copa en Anoeta y la afición enloquece: "Es brutal"

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Son muchos los futbolistas de la Real Sociedad a los que Pellegrino Matarazzo ha cambiado la cara desde su llegada al banquillo, destacando Beñat Turrientes, Sergio Gómez o dos de las novedades en la última lista de la Selección Española, Ander Barrenetxea y Carlos Soler. Otro de los que ha destacado con el estadounidense es Orri Óskarsson que, tras dejar atrás definitivamente su lesión, ha demostrado con Islandia el gran estado de forma por el que pasa.

Este sábado, el combinado nórdico ha igualado 2-2 ante Canadá en un amistoso disputado en el BMO Field de Toronto, una de las sedes del Mundial de este verano. Allí estará el combinado norteamericano como anfitrión pero no así el islandés, que no ha vuelto a un torneo tras encadenar la Eurocopa de 2016, con unos históricos cuartos de final y el Mundial 2018.

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Islandia se quedó fuera en el grupo de clasificación con Francia y Ucrania después de no haber podido contar en ninguno de los seis encuentros con Orri Óskarsson por esa lesión en el muslo que le ha tenido fuera durante casi toda la primera vuelta de esta 25/26. Este sábado, el ariete de la Real Sociedad regresaba un año después de la última convocatoria con su país y no lo podía hacer de mejor manera.

El futbolista txuri urdin anotó los dos goles de su selección con una buena definición por bajo y un trallazo a la escuadra de St. Clair antes de que el juventino Jonathan David anotara otro doblete para el empate canadiense. Con estas dos dianas, el jugador de la Real suma ya nueve goles en apenas 17 partidos disputados con su selección.

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Orri Óskarsson aspira a ser titular en la Real Sociedad

Dos goles con los que Óskarsson sigue pujando por un puesto importante en la rotación de Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad. El delantero islandés se ha acostumbrado a ser uno de los primeros cambios de técnico estadounidense pero quiere más y aspira a compartir con Mikel Oyarzabal la delantera del equipo en ese 4-4-2 del técnico que se alterna con el 4-2-3-1.

No será fácil la empresa ante el nivel de Brais Méndez, el acompañante habitual del capitán, aunque el gallego también podría ocupar una de las plazas del centro del campo. En el horizonte está la final de la Copa del Rey y, antes de viajar a La Cartuja, habrá oportunidades para todos incluyendo un Orri que suma esta campaña cinco dianas con el club guipuzcoano.