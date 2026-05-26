Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 19:27h.

Iñigo Pérez elogia a la plantilla del Rayo Vallecano tras la estafa a los aficionados: "No me sorprende"

Distendida rueda de prensa previa a la final

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El Rayo Vallecano afronta, sin duda alguna, el partido más importante de su historia. La primera final europea, ante el Crystal Palace en Leipzig, llega en un gran momento para los vallecanos con Iñigo Pérez como líder. El entrenador acapara elogias tras esta temporada y hasta su próximo rival alucina con su rendimiento y el del resto de entrenadores vascos.

Tal y como leen. Oliver Grasner, en la previa del encuentro frente al Rayo, destacó el potencial y los éxitos tan importantes que acumulan los entrenadores vascos en los últimos años. Sirvan como ejemplos hombres como Unai Emery, Mikel Arteta o el propio Iñigo Pérez. "No se que les dan de comer a los entrenadores vascos para que estén todos en las finales. El secreto lo tendrá Yeremy”, agregó sobre su futbolista.

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La rueda de prensa de Oliver Grasner

El título de la Conference: "Merecíamos jugar la Europa League, pero aceptamos jugar esta competición. Tenemos que saborearlo desde el primer partido. Hemos jugado por toda Europa, es una competición increíble para nosotros".

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Cómo llega su equipo: Yo pienso cosas positivas. Cuando juegas una temporada tan larga con tantos partidos, siempre hay momentos complicados. Supe que en cuanto recuperara jugadores lesionados, volveríamos a ser un equipo competitivo".

Relación con el equipo: "Hay más ruido alrededor del que pensamos. Siempre ha habido comunicación con mis jugadores. No quiero que me den la razón todo el rato. Necesitamos debatir cosas y decir que hay que cambiar. A mí me gusta que me den feedback y a lo mejor eso me hace cambiar".

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El rival: "Todo lo que no hayamos transmitido hasta ahora, no vamos a poderlo hacer ahora. Hemos visto muchos partidos de la liga, muchos partidos de Conference League. Hemos visto al Rayo contra todo tipo de equipos".