Jorge Morán 22 MAY 2026 - 18:40h.

Los futbolistas donaron dinero a los aficionados de Vallecas

Los jugadores del Rayo Vallecano salvan a varios aficionados de una estafa y les pagan el viaje a Leipzig

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El Rayo Vallecano se juega estar en Europa en los dos próximos partidos. Primero en LALIGA EA SPORTS ante el Alavés, dónde cuentan con opciones de clasificarse en caso de que el Getafe no logre ganar. Pero también pueden hacerlo vía Conference League, ganando al Crystal Palace y sellando su participación en competición europea la próxima temporada. Un encuentro en Leipzig al que algunos aficionados se han quedado a punto de no asistir.

Lo que comenzó con una estafa a Enrique, aficionado de 80 años del Rayo Vallecano, se trasladó a otros hinchas. Una supuesta empresa de autobuses desapareció a unos días de la final, dejando sin dinero hasta siete vallecanos y, sobre todo, sin el sueño de ver a los suyos en la final de la Conference League.

La ayuda de los jugadores del Rayo Vallecano a la afición

Pero ante esta situación, Vallecas se volvió a unir. Los aficionados comenzaron un crowfounding para recaudar el máximo dinero posible y ayudar a estos hinchas. Una iniciativa a la que se unieron también los futbolistas, con donativos de 2.000€ de Sergio Camello, 1.000€ de Andrei Ratiu o 400€ de Dani Cárdenas, entre otros.

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Una situación de la que quiso hablar Iñigo Pérez en rueda de prensa, alabando lo que hizo su plantilla. "Conocía la noticia. Lo primero hay que capturar a esta gente, me parece vergonzoso, hay que erradicar estas acciones", comenzó diciendo. "No me sorprende. Sé de su calidad humana. Son conscientes de los privilegios de los actores del fútbol. Podemos ayudar a los demás, no nos supone nada, aunque es un gesto de gran magnitud a nivel humano. Esa unión de grada y jugador se nota", elogió el técnico.

Iñigo Pérez contra el TAD por lo ocurrido con Isi Palazón

Otro de los temas importantes a tratar durante la rueda de prensa fue el comunicado del Rayo Vallecano contra el TAD. Semanas después de la expulsión y sanción a Isi Palazón de siete partidos, el organismo de LALIGA sigue sin responder al club tras su recurso, algo que no ha gustado nada al técnico.

"Es inentendible. Hay que confiar en las personas, los estamentos... pero cuando pasa tanto tiempo y no nos contestan ya piensas que no quieren. El cuerpo técnico y los jugadores siempre hemos tenido empatía con ellos y no lo entiendo. Me da pena por Isi. Si nos hubieran dicho que no, lo hubiéramos aceptado", señaló Iñigo Pérez.