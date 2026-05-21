Jorge Morán 21 MAY 2026 - 16:43h.

El portero criticó las instalaciones del club vallecano

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El Rayo Vallecano está a unos días de poder cumplir el sueño de todo un barrio. La final de la Conference League supone un hito en la historia de un club que en lo deportivo no puede ir mejor, pero que cuenta con muchos problemas fuera del terreno de juego. Una entidad abandonada a su suerte por el presidente Martín Presa y que sobrevive gracias a una afición que no abandona a su equipo. Algo de lo que incluso se han quejado en varias ocasiones sus futbolistas.

En una entrevista con ElDesmarque, el Pacha Espino no dudó en señalar el estado de las instalaciones del club, teniendo que irse a entrenar a un campo de césped sintético a unos días de enfrentarse al Real Madrid. "La cancha no estaba muy bien. Los sintéticos estaban muy mal y había que tomar una decisión. Fuimos nosotros, los jugadores, los que la tomamos porque teníamos que entrenar y no se podía en el campo sintético porque estaba hecho mierda", dijo el uruguayo.

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Batalla pide más inversión al Rayo Vallecano

Una idea que ha repetido Augusto Batalla aprovechando el Media Day, en dónde no ha dudado en dar un toque de atención al Rayo Vallecano. "Claramente, lo que estamos haciendo es muy difícil de conseguir. Ojalá este sea el punto de inflexión para que el club, a nivel estructural, comience a hacer mejoras", empezó diciendo en la SER sobre la final de la Conference League.

"Tenemos una ciudad deportiva que quedó obsoleta y vestuarios que son de los años 70 y 80. Tenemos que aprovechar todo esto para mejorar a nivel anímico y ojalá podamos volver a meternos en competición europea", pidió el portero.

El argentino llegó a Vallecas como sustituto de Dimitrievski y, sin duda, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. "He pasado muchos altibajos en mi carrera futbolística y hoy estar aquí es la final más importante de mi carrera. Aunque a veces las cosas duelen y cuestan un poco, siempre hay que seguir luchando, porque todo llega", comentó el guardameta, que siente en el barrio lo mismo que en su país.

"El sentimiento que tiene el barrio y la gente se asemeja mucho a lo que vivimos en Argentina. De todas maneras, siempre intento involucrarme con cada institución en la que juego: entender su cultura, lo que representa para su gente y para el barrio. Creo que eso también facilitó mi integración y el cariño que recibí aquí", zanjó en el Media Day.