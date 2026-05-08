Como conseguir entradas vía UEFA para la final del Rayo Vallecano en la Conference League y precios

Fran Fuentes 08 MAY 2026 - 12:56h.

Tres franjas de precios para las localidades del público general, cuya venta gestiona directamente la UEFA

Martínez-Almeida coloca al Rayo por delante de Real Madrid y Atlético: "Es el primer equipo"

Compartir







El Rayo Vallecano ha hecho historia al clasificarse para la final de la UEFA Conference League. Los de Iñigo Pérez se impusieron al Estrasburgo en la vuelta de semifinales, con Augusto Batalla como héroe destacado al parar un penalti en un momento decisivo, y se enfrentarán al Crystal Palace de Yéremy Pino en el partido decisivo por el título. No pocos aficionados rayistas están pendientes de que su club saque a la venta las entradas cedidas por la UEFA, pero también a la espera de que la propia UEFA saque a la venta sus propias entradas, en la zona, digamos, neutral.

De este modo, la UEFA ya ha activado la venta de entradas para la final de la Conference League. El partido entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano tendrá lugar el próximo miércoles 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig a las 21.00 horas. De este modo, los aficionados podrán comprar sus localidades a través de la siguiente página: https://es.uefa.com/tickets/. Tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo.

Para conseguir entradas para venta al público general, tendrás que acudir al enlace superior, registrarte y, entonces, se te redirigirá a una plataforma donde seleccionarás tu tipo de localidad y una plataforma de pago. Así las cosas, los precios variarán según la ubicación dentro del estadio. Las entradas más económicas, denominadas de Categoría 3, tendrán un coste de 45 euros. Habrá unas intermedias, de Categoría 2, con un coste de 140 euros, mientras que las de mayor rango, de Categoría 1 alcanzarán los 190 euros. También habrá tickets adaptados para personas con discapacidad por 25 euros, incluyendo una entrada gratuita para un acompañante.

Para la gran final se han puesto a disposición cerca de 40.000 entradas, con una parte importante reservada para ambas aficiones. Si bien el aforo del estadio es de 47.800, el resto estarán dedicadas a compromisos comerciales. De este modo, cada club dispondrá de 11.500 localidades para repartir entre sus seguidores, mientras que el resto saldrá a la venta para el público general. Estas, asignadas directamente a cada una de las aficiones de ambos finalistas, tendrán un precio reducido de 25 euros.