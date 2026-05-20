Jorge Morán 20 MAY 2026 - 18:23h.

El técnico habló en el Media Day del Rayo Vallecano

Andoni Iraola y un corazón dividido: ayudar al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez o Europa con el Crystal Palace

Compartir







Vallecas está a unos días de luchar por un sueño. La final de la Conference League será historia para el Rayo Vallecano y gran parte de culpa la tiene un Iñigo Pérez que, después de no poder viajar a Inglaterra con Iraola, ha llevado al barrio a lo más grande de su vida. Pero el técnico no quiere quedarse anclado aquí y es consciente de que tiene en sus manos la opción de alegrar la vida a miles de personas.

"Mi forma de ver la vida siempre ha sido con la esperanza por bandera. Siempre lo hago en junio: me pongo a imaginar, a soñar. Lo he imaginado. Lo difícil es llevarlo a cabo. El estadio es mi monte Parnaso; cualquier sueño puede ser posible", señaló Iñigo en el Media Day del Rayo Vallecano.

¿Qué haría Iñigo Pérez por ganar la Conference?

El próximo miércoles 27 de mayo, el Rayo Vallecano estará acompañado en Leipzig por unos 11.000 vallecanos. "Conocemos lo que la afición representa para nosotros y estarán allí y en Vallecas. Siempre lo agradecemos, pero para que funcione bien debemos obviarlo. La deuda está saldada, pero tenemos que demostrarlo en el campo para que sea la mayor expresión de todas las virtudes", dijo el técnico.

Un sueño que comenzó a finales de agosto y que poco a poco se ha ido convirtiendo en una realidad. "Recuerdo que cuando jugamos contra el Neman mi mensaje fue que no estábamos invitados (en el torneo). Hablé de equipos como el nuestro que habían jugado finales y me negaba a que nosotros no pudiéramos. Han ido aprendiendo qué competición es. Aprenden rápido y necesitan poco de su entrenador", recordó el técnico, que ha destacado lo que significa para él el Rayo Vallecano.

"Es el ejemplo perfecto de que en la vida y en el deporte aquel que pierde mucho, que es la mayoría, también puede conseguirlo. El aficionado es de un modo que tenemos que imitar en el campo; hay retroalimentación. Es el ejemplo perfecto de alguien que sabe sus orígenes pero que no renuncia a nada, porque el deporte te lo permite. La historia del Rayo es muy bonita y debe ser contada, no solo por esta final. Han sufrido capítulos desagradables y nuestro deber es no aislarnos de eso. Si eres una persona empática, te hará reaccionar", apuntó.

Tanto es el afán de ganar de Iñigo Pérez, que el de Navarra sería capaz de cualquier cosa por levantar el título de la Conference League. "Soy muy burro, pero no quiero decir algo que luego lo vean mis hijos. Entraría prácticamente todo; añade la parte del cuerpo que quieras. Entregaría todo por ver a todo Vallecas celebrar y celebrar con ellos", zanjó sobre un partido que puede ser el último como entrenador del equipo vallecano. "No es el momento de hablar de mi futuro. No tengo fuerza para cambiar el rumbo tan bonito que tenemos".