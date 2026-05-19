Jorge Morán 19 MAY 2026 - 18:25h.

Los compañeros de Trejo desvelaron varias anécdotas con el argentino

El emotivo homenaje a Óscar Trejo en el Rayo, manteado y arropado por su familia

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El Rayo Vallecano está a unos días de la noche más importante de su historia. Los de Iñigo Pérez jugarán por conquistar el título de la Conference League, lo que supondría un sueño para un Óscar Trejo que vivirá en Leipzig su último partido como jugador vallecano. Una leyenda que quiere marcharse levantando el título europeo, como explicó en el Club Juegaterapia, una fundación solidaria que lucha contra el cáncer infantil.

"Lo festejaremos y nos acordaremos de la familia, de la gente que está con nosotros. Representamos al barrio y hay muchísima gente ilusionada", decía un Trejo que vivió en Vallecas una despedida muy especial. "Estuve muy feliz por recibir tanto amor. Que hayan estado tantas personas importantes.. familia, amigos, compañeros y ex compañeros.. agradecido por tener gente tan detallista que me brindaron un hermoso día", recordó.

Un futbolista especial y una de las piezas más importantes del vestuario del Rayo Vallecano. "Hay muchos jugadores buenos como Messi, Cristiano, Mbappé o Vinicius... pero me quedo más con las personas. Ayer se retiró la figura del Rayo Vallecano.. tenemos un gran grupo gracias a él, tiene unos valores muy bonitos de los que hemos aprendido. Me gustaría parecerme como persona a Trejo", explicó Isi Palazón.

Las bromas de Trejo al vestuario del Rayo Vallecano

Una de las claves del vestuario del Rayo Vallecano es que son una familia, en dónde las bromas están muy presentes. La gran mayoría, por parte de Óscar Trejo. "Cuando hacemos comidas en la Ciudad Deportiva, no se que tiene con los extintores que siempre los abre y te los echa por el cuerpo", desvela Palazón.

"Una vez jugamos en Valencia y la noche anterior dormíamos en el hotel. Trejo me cogió el móvil y me puso la alarma a las cuatro de la mañana. Me desperté pensando que tenía que irme a desayunar", recuerda Balliu delante de un Óscar que le pidió 'estar en tensión'.

Unas bromas que ocurren desde el primer día que llegas al Rayo Vallecano, como le pasó a Unai López. "Cuando acabé mi primer entrenamiento fui al vestuario y al abrir mi neceser me encontré uno o dos ratones. Los había cogido para la ocasión", contó el vasco. Sin duda, un futbolista que se echará mucho de menos por Vallecas.