Pablo Sánchez 23 MAY 2026 - 17:40h.

El emotivo homenaje a Óscar Trejo en el Rayo, manteado y arropado por su familia

Despedido con honores en Vallecas

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La temporada 25/26 pasará a la historia del Rayo Vallecano por varias cosas. La primera, por alcanzar una final europea. El equipo de Iñigo Pérez peleará por el título de la Conference League ante el Crystal Palance en Alemania en una cita sin precedentes. Entre sus protagonistas estará, para despedirse, un querídisimo Óscar Trejo que también pasará a los libros del club.

El argentino de 38 años pondrá fin a su etapa en Vallecas por todo lo alto. Espera hacerlo con una conquista histórica antes de poner rumbo, si nada cambia, a un lugar que ya fue su casa. Según apunta Deportes Cope Asturias, Trejo tendría muy avanzado su fichaje por el Sporting de Gijón, vestuario donde ya se vistió de corto entre 2011 y 2013.

Si nada se tuerce a última hora, la posibilidad de que Óscar Trejo recale en El Molinón está bastante avanzada. No tiene contrato que lo ate y le seduce la opciópn de volver a un lugar en el que ya fue feliz. El objetivo no será otro que pelear por el ascenso a LALIGA EA SPORTS, ese que tanto se le resiste en los últimos años al cuadro gijonés.

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El adiós de Trejo

Estas fueron parte de las palabras de despedida de Óscar Trejo del Rayo Vallecano:

"Hoy escribo desde el corazón, con calma y con emoción. Porque despedirse del Rayo Vallecano no es cerrar una etapa cualquiera, es decir adiós a una parte muy importante de mi vida.

Llegué aquí con sueños, y me voy con una familia, con recuerdos imborrables y con una historia que jamás imaginé poder vivir. En este club crecí como futbolista, pero sobre todo crecí como persona, como esposo y como padre. Vallecas nos vio reír, sufrir, celebrar y levantarnos una y otra vez.

He tenido el privilegio de vivir momentos únicos: ganar un título, alcanzar unas semifinales de Copa del Rey que quedarán para siempre en nuestra memoria y conseguir tres ascensos que hablan del espíritu incansable de este club. Convertirme en el jugador extranjero con más partidos disputados con esta camiseta es un orgullo difícil de explicar.

Y como si el fútbol aún quisiera regalarme algo más, a los 37 años pude cumplir un sueño que parecía imposible: jugar en Europa, y hacerlo no con cualquier equipo, sino con el club de mi vida. Algo que jamás olvidaré y que voy a llevar conmigo para siempre".