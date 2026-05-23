Alberto Bravo 23 MAY 2026 - 14:03h.

El club informa que el partido ante el Sevilla FC se podrá jugar sin problemas

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VigoEl Celta de Vigo acaba de informar que se cancelan todas las actividades y conciertos en el exterior del estadio de Balaídos tras una alerta amarilla por lluvias y tormentas emitida por la AEMET. El club también ha informado que el partido ante el Sevilla FC, fijado a las 21.00 horas, se podrá celebrar sin riesgos. De esta manera quedan cancelados los conciertos de Dirty Suc y Baiuca, los platos fuertes de un sábado de fiesta para todo el celtismo.

La medida tomada por el Celta tras el anuncio de la Agencia Española de Meteorología para toda la provincia de Pontevedra afecta a todas las actividades que el club había programado para este sábado desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. En las mismas se incluían la instalación de puestos de comida, conciertos de Varacuncas, Dirty Suc, Festicultores y Baiuca, puestos de animación infantil y el resto de actividades programadas para la jornada.

Comunicado oficial

La AEMET acaba de establecer una alerta amarilla por lluvias y tormentas que afecta a la provincia de Pontevedra.

Ante esta situación, y de acuerdo con las indicaciones establecidas y requisitos para este tipo de alertas meteorológicas, nos vemos en la obligación de cancelar todas las actividades al aire libre programadas para la jornada de hoy: puestos de comida, conciertos, animación infantil, etc.

Lo sentimos mucho, celtismo, pero en estas circunstancias de fuerza mayor tenemos que garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados y de las personas trabajadoras involucradas en la Xuntanza.

El partido no se verá afectado y se mantiene programado en su horario habitual, a las 21:00 h, sin que esta cancelación afecte a la operativa ordinaria del encuentro.

Deseamos que la cancelación de esta celebración no afecte a los ánimos, ya que hoy sigue siendo un día para animar a nuestro equipo y celebrar una nueva clasificación para Europa.