eldesmarque.com 20 MAY 2026 - 20:15h.

El club ha emplazado al celtismo a "permanecer en sus localidades al término del partido" ante el Sevilla FC

Hugo Álvarez sonríe al ser preguntado por la renovación de Iago Aspas: "No sabemos nada"

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VigoEste sábado 23 de mayo el Celta de Vigo echará el cierre a una temporada histórica. Lo hará con una gran fiesta durante todo el día en Balaídos. Con el cartel de no hay billetes se espera que los de Claudio Giráldez certifiquen la clasificación para la Europa League. Ante el Sevilla FC el celtismo podrá disfrutar de gastronomía, juegos, conciertos y, por qué no, la renovación de Iago Aspas.

El club, en el anuncio de todos los actos y actividades que se celebrarán este sábado en Balaídos, ha pedido a la afición que "permanecer en sus localidades al término del partido para vivir un fin de fiesta muy especial dentro del templo celeste". "Será el broche perfecto de un año lleno de orgullo. Una despedida a la altura de una temporada inolvidable, de esas que quedan guardadas para siempre en la memoria de una afición que siente, sufre y celebra unida", agregó el Celta.

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Unas frases que se han interpretado como un guiño a lo qué puede suceder tras el partido ante el cuadro hispalense. Todo el celtismo está pendiente de la renovación del su capitán, el mejor jugador de su historia. Anunciarlo sobre el césped tras un año histórico puede suponer el broche de oro a este curso. El moañés afrontaría la última temporada de su carrera antes de continuar en el Celta en otro cargo.

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Pero antes de ese momento que puede ser mágico, con todo Balaídos coreando a Iago Aspas, habrá una jornada lúdica y festiva. El día arrancará a las 11:00 horas con los Tours Especiales por Balaídos. Además 15 puestos de comida gestionados por peñas celtistas ofrecerán churrasco, pulpo, choripanes… bajo la amenaza de Chiño, la mascota está dispuesta a robar la comida de los aficionados celestes.

También habrán actividades como fútbol 3×3, chutómetro, billar fútbol, portero giratorio, soccer bowling, head jump challenge o futbolines. Los conciertos tendrán un papel protagonista. Baiuca y Dirty Suc encabezan el cartel, que cuenta con Festicultores y Varacuncas. Más de seis horas de música antes de la apertura de las puertas de Balaídos.

El club recuerda que el Celta "es mucho más que fútbol, es pertenencia, es identidad, es la emoción de compartir cada paso con los nuestros. Y hay momentos, como este, que solo tienen verdadero sentido cuando se viven juntos". Un sábado para el recuerdo con un equipo que ha logrado clasificarse por segunda temporada consecutiva para disputar competiciones europeas.