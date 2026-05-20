Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 11:53h.

El central lucense se retiró con los médicos junto a Manu Bueno

Nico Guillén, ante la hora de su debut

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Tras certificar la permanencia el pasado domingo, el Sevilla FC afronta el partido ante el Celta de Vigo sin la presión acuciante del descenso, con el único reto de quedar lo más arriba posible en la clasificación de LALIGA EA SPORTS. Nico Guillén podría ser la gran novedad en la convocatoria y, al menos, lo ha sido este miércoles en una sesión de entrenamiento en la que también ha estado presente Marcao, que sigue dando pasos en su recuperación.

La gran ausencia ha sido la de Andrés Castrín. El lucense, clave en la defensa sevillista de los últimos partidos, ha estado en la charla de Luis García Plaza, pero después de ella se ha retirado junto a los médicos sin ni siquiera llegar a calzarse las botas. Manu Bueno, que también ha realizado otro tipo de trabajo, es la otra baja confirmada para Balaídos.